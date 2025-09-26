Adiós a las pelusas en el suéter: el truco casero para dejarlo como nuevo

Con la llegada de la primavera, empieza la habitual tarea de guardar la ropa de invierno, aunque todavía algunos días tienen temperaturas bajas y siempre se requiere tener a mano un pullover o suéter. Sin embargo, al revisar los suéteres aparecen las temidas pelusas que arruinan su aspecto. La buena noticia es que existe un truco casero, rápido y eficaz para dejarlos como nuevos antes de guardarlos.

Decile chau a las pelusas en el suéter con este truco casero

Las pelusas, también conocidas como “pilling” o “bolitas”, aparecen en el suéter por el roce de las fibras durante el uso y el lavado. Aunque son inevitables, pueden eliminarse de manera sencilla sin dañar el tejido.

La solución más práctica no requiere herramientas costosas. Solo es necesario una afeitadora común o una maquinita de depilar telas, ambas fáciles de conseguir. Con cuidado y un poco de paciencia, se pueden renovar las prendas en minutos.

Es procedimiento es simple. Se debe colocar el suéter sobre una superficie plana y estirarlo para pasar la afeitadora de manera suave en dirección de las fibras para ir retirando las pelusas. Hacerlo sin apretar demasiado para evitar cortes o enganches es clave.

Es una fórmula eficaz, pero no la única, ya que, en caso de preferir una opción 100 % casera y sin riesgo de dañar el tejido, se puede usar cinta adhesiva ancha, la cual se pega sobre las zonas con pelusas y al retirarla con cuidado se desprenden las “bolitas”. Este proceso se debe repetir hasta que la tela quede limpia.

Otra alternativa es pasarle un peine de cerdas finas o un cepillo especial para lana. Este método es ideal para prendas de tejido grueso, ya que arrastra las pelusas sin romper las fibras. Además de eliminar las pelusas, es importante cuidar los suéteres para que se mantengan en buen estado por más tiempo.

Formas de proteger los suéteres antes de guardarlos

Lavado delicado

Siempre se deben lavar los suéteres del revés y con agua fría, usando jabón neutro para evitar que las fibras se debiliten.

Secado correcto

Nunca se deben colgar, ya que, pueden deformarse. Estirarlos sobre una toalla y dejarlos secar a la sombra.

Almacenado seguro

Guardarlos doblados en fundas de tela o bolsas herméticas, agregando bolsitas de lavanda o cedro para evitar polillas.

Estas prácticas no solo eliminan las pelusas, sino que, también prolongan la vida útil de la prenda y mantienen su textura original. Por eso, con estos simples pasos, los suéteres quedarán impecables y listos para el próximo invierno, evitando gastos innecesarios y manteniendo el placar ordenado.

