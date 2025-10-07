Una exvedette le debe dinero a un mecánico y enfrenta una demanda millonaria 

Este martes se conoció que Alejandra Pradón fue demandada por un mecánico por deberle una impactante suma de dinero por el arreglo de una camioneta.

“Llevó su vehículo, muy averiado por cierto, a un taller. Le dijo ‘esto no está bien, esto otro tampoco’ y el mecánico vio que otra cosa no estaba bien. Fue sumando y, de alguna manera, cuando le dieron el auto totalmente nuevo, casi cero kilómetro, le dijo: ‘la verdad que no tengo la facilidad para poder pagarlo’”, contó la periodista Cora Debarbieri al aire de A la Tarde (América).

Cuánto deberá pagar Alejandra Pradón por la demanda millonaria que le hizo un mecánico

La panelista contó que el mecánico le ofreció un plan de pagos en cuotas, pero la exvedette tampoco pudo pagarlo y eso llevó a que el hombre le sugiriese vender la camioneta para poder pagarle a los proveedores de los repuestos. Finalmente, cuando se estaba por concretar la venta, Pradón no firmó el 08.

Acto seguido, expusieron los chats entre el mecánico y la actriz. “Revisión de alarma, cambio de cerradura, apertura puerta trasera, cambio luneta trasera, ver corte de energía, tramitar VTV”, se lee en el mensaje que le envió el trabajador sobre los arreglos del auto.

Vale aclarar que el conflicto data de febrero y, ahora, la exvedette fue demandada por 10 millones de pesos por daño moral, daño emergente y lucro cesante.

La tragedia de Alejandra Pradón: una caída de un séptimo piso y el mito urbano que siempre negó

“El escandaloso caso Pradón”, fue una madrugada trágica del 15 de marzo de 2004, Alejandra Pradón, vedette, actriz y figura convocante del espectáculo, cayó del séptimo piso del edificio en el que vivía, ubicado en Mendoza 1925, tras una discusión con quien era su novio de entonces, Fabrizio Lallana. Sin embargo, existió y corrió otra que decía que habría estado con jugadores de River en el primer piso del edificio donde era uso y costumbre que se celebraran fiestas hasta altas horas de la madrugada.

La reconocida bailarina, pasados los años, amplió en 2019 con detalles y se enojó con quienes contaban otras historias en el programa PH, Podemos Hablar, que conducía Andy Kusnetzoff.

“Me empujó. Yo le decía que se buscara un laburo (A Lallana). Y la madre me insistía: ‘Tirale las cosas por el balcón y ponele llave a la puerta’. Así estuve un tiempo. Toda la culpa, para mí, la tienen los padres. No es un malcriado: es un ser que no tuvo educación porque los padres no le dieron educación. Le tiré las cosas un mes, dos meses, cuatro meses… Y en un momento la que se cayó fui yo”, relató Pradón ante la sorpresa de Andy.