Adrián Suar oficializó su relación con Rocío Robles y evitó opinar sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Adrián Suar confirmó públicamente su nuevo noviazgo con Rocío Robles y se refirió, con cautela, al escándalo que involucra a Luciano Castro y Griselda Siciliani.

La modelo había compartido días atrás una serie de imágenes de su escapada a Uruguay con el productor, donde ambos se mostraron juntos y en plan romántico, publicación que terminó de blanquear la relación entre ambos que ya se había insinuado durante un viaje previo a Italia.

Adrián Suar, enamorado y reservado: qué dijo sobre Rocío Robles y la polémica del momento

De vuelta en Buenos Aires, Suar habló con Infama y describió su presente sentimental: “Estamos muy bien”, afirmó, dejando en claro que la relación avanza con tranquilidad.

La cronista le recordó que Robles había dicho que le gustaría casarse en algún momento y el productor reaccionó entre risas: “¿En serio? Y bueno, puede ser, qué sé yo”.

En entrevistas anteriores, Robles había aclarado que no tiene intención inmediata de ser madre, pero sí fantasea con una ceremonia: “Todo lo que sea festejar me encanta. Vestirme de blanco y que me festejen, encantadísima, pero no vamos a apurar las cosas”, había declarado a Los Profesionales de Siempre.

Mientras tanto, la pareja sigue disfrutando del vínculo entre viajes, planes compartidos y salidas con amigos. El futuro, por ahora, no tiene fecha, pero ambos sostienen que están en una etapa feliz.

Al ser consultado por Infama acerca de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Suar optó por una mantener su postura reservada debido a que mantiene una excelente relación con Siciliani y evita involucrarse en su vida privada.

“Ahora voy a hacer una película con ella”, comentó al pasar, evitando el morbo mediático. Luego agregó: “No hablo de esas cosas. Como no me gusta que hablen de mí, yo tampoco hablo de los demás”.

Finalmente, fue tajante ante la insistencia de la notera: “No doy consejos si no me los piden”. Además, según contó la periodista de Infama, Suar no quería hacer la nota en un principio y se retiró rápidamente para no profundizar en el tema.