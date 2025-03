Alfredo Casero fue dado de alta

El actor Alfredo Casero recibió el alta médica esta tarde luego de atravesar una compleja cirugía por desplazamiento de cadera que lo llevó a estar internado por cuatro días y deberá transitar el proceso de rehabilitación.

El intérprete había retrasado la intervención quirúrgica durante meses, para no interrumpir las funciones de su obra “Cha, Cha, Cha”. Por tanto, debió pasar por el quirófano tras un cuadro de dolor agudo que lo dejó inconsciente.

Esta tarde, pasadas las 14.20 el humorista salió de la clínica San Camilo para dirigirse al domicilio de una de sus hijas mientras que su hijo Nazareno fue quien condujo el vehículo que lo recogió en la puerta del centro de salud.

Una hora después de salir caminando de la clínica, Casero se comunicó con sus seguidores a través de la red social X, antes Twitter: “Acá estoy,amigos,estaremos con Chaxhaxha celebrándolo, estuve en la San Camilo, es un l lugar donde me han tratado como nunca antes”.

Acá estoy,amigos,estaremos con Chaxhaxha celebrándolo,estuve en la San Camilo,es un l lugar donde me han tratado como nunca antes.

Dr Rodrigo Pico y el Dr

Alfredo del Sel,Gracias ,no dejo de hacer Chaxhaxha ni muerto.

Gracias a todos ustedes.

Los que me acompañaron.