Ana Paula Dutil rompió el silencio tras el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: qué dijo de sus hijos

Después de la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, Ana Paula Dutil se refirió al nuevo paso que dio su expareja y contó cómo es el vínculo de sus hijos, India y Bautista, con la flamante esposa del cantante. Sus palabras llegaron en medio de las versiones sobre una interna en el clan Ortega.

El casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones. Después de las versiones sobre las ausencias de algunos integrantes de la familia del cantante, ahora fue Ana Paula Dutil, su expareja y madre de sus dos hijos, quien decidió hablar sobre la boda.

Dutil estuvo en pareja con Ortega durante cerca de dos décadas y juntos tuvieron a Bautista e India. Por eso, su palabra despertaba especial interés, sobre todo después de que se mencionara su amistad con Julieta Ortega como uno de los elementos detrás de los rumores de tensión familiar.

Según reveló PrimiciasYa, la modelo habló con Karina Iavícoli después del casamiento y dejó en claro cuál es su postura frente a esta nueva etapa sentimental de Emanuel.

Qué dijo Ana Paula Dutil sobre el casamiento de Emanuel Ortega

Lejos de alimentar cualquier polémica, Dutil expresó buenos deseos para la pareja y se mostró respetuosa frente a la decisión de su ex de formalizar su relación con Prandi después de seis años juntos.

Su reacción cobra relevancia porque durante las últimas horas su nombre quedó involucrado indirectamente en las versiones sobre una supuesta interna dentro de la familia Ortega.

La amistad que mantiene con Julieta Ortega, hermana de Emanuel, fue señalada en programas de televisión como un posible punto de tensión. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación de que ese vínculo haya provocado un conflicto con Prandi. De hecho, Julieta Ortega finalmente participó del almuerzo posterior al civil y publicó una imagen de los recién casados en sus redes.

Cómo es la relación de los hijos de Emanuel Ortega con Julieta Prandi

Otro de los puntos sobre los que habló Dutil fue el vínculo de Bautista e India con Julieta Prandi.

La modelo explicó que sus hijos son grandes y mantienen una buena relación con la actual pareja de su padre, una situación que también había sido mencionada anteriormente por Bautista.

El joven ya había contado públicamente que se llevaba bien con Prandi y que entre ambos existía una buena relación.

Tanto Bautista como India acompañaron además a su padre en el casamiento, celebrado este martes en el Registro Civil de San Isidro. La ceremonia tuvo un perfil íntimo y posteriormente los novios compartieron un almuerzo con familiares y amigos cercanos.

La palabra de Dutil en medio de los rumores sobre los Ortega

Las declaraciones aparecen justo cuando el casamiento quedó atravesado por versiones sobre una supuesta interna entre Emanuel y algunos de sus hermanos.

El origen de las especulaciones estuvo en las ausencias durante la ceremonia civil. En televisión se habló incluso de un supuesto distanciamiento familiar relacionado con la llegada de Prandi a la vida del músico, aunque los protagonistas dieron otras explicaciones.

Varios de los hermanos tenían compromisos laborales y habían sido avisados del casamiento con pocos días de anticipación.

En ese contexto, la aparición de Ana Paula Dutil aportó otra mirada sobre la nueva familia ensamblada: evitó confrontaciones, destacó la relación que sus hijos mantienen con Prandi y dejó sus buenos deseos para Emanuel en esta nueva etapa.

Con información de PrimiciasYa