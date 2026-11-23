Laurita Fernández sorprendió con una inesperada confesión sobre el comienzo de su relación con Matías Busquet. La actriz y conductora recordó cómo fue su primera cita con el polista y reveló un detalle tan desagradable como insólito que convirtió aquel encuentro romántico en una experiencia difícil de olvidar.

La revelación ocurrió durante su participación en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe. Según reconstruyeron TN, Infobae y A24, Laurita contó que el primer encuentro con su actual pareja estuvo marcado por un fuerte olor dentro del automóvil que la hizo pasar un momento incómodo.

La anécdota surgió cuando el conductor invitó a los participantes a compartir experiencias sobre citas fallidas. Fue entonces cuando Fernández sorprendió al admitir que su primera salida con Busquet no había comenzado de la mejor manera.

Laurita Fernández contó qué pasó en su primera cita con Matías Busquet

La conductora explicó que, después de haber estado mucho tiempo en pareja, no tenía intenciones de comenzar una nueva relación. Sin embargo, el destino terminó cruzándola con el polista.

El primer acercamiento ocurrió gracias a Benjamín Vicuña, quien conocía a Busquet por el ambiente del polo y compartía una obra teatral con Laurita.

El deportista asistió a una función y posteriormente le escribió para manifestarle su interés en conocerla. Sin embargo, en aquel momento la actriz no avanzó con la propuesta.

Tres años después volvieron a cruzarse, esta vez durante una carrera solidaria a beneficio de la Fundación Favaloro. Busquet volvió a contactarla y comenzaron a conversar por WhatsApp.

Después de intercambiar mensajes y de que Laurita pidiera referencias sobre él, finalmente acordaron una primera cita.

Pero cuando el polista pasó a buscarla en su automóvil, apareció un problema inesperado.

El desagradable olor que sorprendió a Laurita Fernández

La actriz recordó que, apenas subió al vehículo, percibió un aroma muy fuerte que le resultó difícil de soportar.

“Había un olor que no se podía respirar”, confesó ante la sorpresa de los invitados.

En un primer momento, Laurita intentó descubrir si el olor provenía de su acompañante. Sin embargo, rápidamente comprobó que Busquet estaba perfumado y tenía una apariencia prolija.

El problema estaba en otro lugar.

Durante buena parte del encuentro, la conductora intentó comprender qué provocaba aquel aroma tan particular.

Finalmente, descubrió que estaba relacionado con la actividad del polista en el campo y los elementos que transportaba en el baúl de su vehículo.

Según explicó, las botas y otros objetos vinculados con los caballos habían impregnado el interior del automóvil con un olor intenso.

La situación provocó risas en el estudio y dejó en evidencia que aquella primera salida estuvo lejos de ser perfecta.

El insólito regalo que Laurita Fernández le hizo a su novio

A pesar de la incómoda experiencia, la relación avanzó y ambos comenzaron a conocerse cada vez más.

Con el tiempo, aquella situación terminó convirtiéndose en una anécdota divertida para la pareja.

Incluso, Laurita encontró una manera muy particular de solucionar el problema.

“Mi primer regalo cuando empezamos a salir fue un splash para el auto”, reveló entre risas.

La conductora también reconoció que actualmente está acostumbrada a los olores vinculados con la actividad de su pareja.

Cómo comenzó la historia de amor entre Laurita Fernández y Matías Busquet

Aunque el vínculo comenzó tiempo atrás, Laurita Fernández confirmó públicamente su noviazgo con Matías Busquet el 14 de febrero de 2026, durante el Día de los Enamorados.

En aquella oportunidad compartió una fotografía junto al deportista y dejó atrás las especulaciones sobre su situación sentimental.

Desde entonces, ambos mantienen una relación de perfil relativamente bajo, aunque la conductora comparte ocasionalmente algunos momentos de su vida personal.

Busquet está vinculado al mundo del polo y desarrolla parte de sus actividades en el ámbito rural, un detalle que terminó siendo fundamental para comprender la curiosa anécdota de su primera cita.

Lo que comenzó como un encuentro romántico marcado por un olor desagradable terminó convirtiéndose en una historia de amor que continúa hasta hoy. Y, según dejó en claro Laurita, aquel primer regalo para el auto fue una solución tan práctica como inolvidable.