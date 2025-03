Ángel de Brito sobre Morena Rial: “Se puede cruzar con un loco y la mata a tiros”

El periodista Ángel de Brito suele mantenerse al márgen de dar su opinión sobre las entrevistadas y, a pesar de que se mostró allegado a la influencer Morena Rial, hizo polémicas declaraciones sobre la participación de la joven en un robo en Villa Adelina.

Ángel de Brito sobre Morena Rial: “Me da pena por ella»

En esta línea, el conductor de LAM sostuvo: “Me da pena por ella -Morena-, que no encuentre un buen destino, que no se rodee bien, que no se deje ayudar por gente que la ayudó mucho en su momento como Natacha Jaitt. Evidentemente, hay algo que tiene roto y la lleva a elegir malas decisiones”.

“No tiene necesidad de salir a robar porque –Jorge- Rial le dio todo en vida y otra gente la ayudó. Además, expone a su hijo. Vemos casos de inseguridad todos los días, se puede cruzar con un loco y la cag* a tiros, puede morir ella, el hijo, el amigo y todos los que estén ahí”, continuó.

Para concluir, el periodista se refirió al entorno de la joven que logró la excarcelación por ser madre de un bebé: “Me da mucha pena en ese sentido. Más pena me da la gente robada, que le bajan la térmica, le entran a la casa, gente laburante que no tienen por qué comerse esos garrones”.