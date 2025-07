Anita Espasandín, pareja de Benjamín Vicuña, explotó contra la China Suárez tras el escándalo 

Anita Espasandín, pareja de Benjamín Vicuña, rompió el silencio y apuntó contra la Eugenia la China Suárez en medio del escándalo mediático que los envuelve.

La economista no quiso dejar pasar la oportunidad de defender al actor chileno en el conflicto con su expareja, el cual comenzó por una disputa relacionada con los hijos que tienen en común, y el deseo de Vicuña de que no viajen con ella a Turquía. La respuesta de Suárez no fue otra que hacer público explosivos mensajes dirigidos a él en Instagram. Desde ahí, el pacto de no atacarse mediáticamente parece haberse roto.

Ante esto, Anita, quien está en pareja con Vicuña desde hace poco más de un año, no toleró las tantas acusaciones que hizo Eugenia y, sin filtro, respondió en Intrusos (América TV), apuntando directamente contra la actriz: «Perdón pero no, la verdad que todo un mamarracho y esto solo lastima a los niños».

«No soy del medio, solo acompaño a Benjamín, que es un hombre bueno, sano y que supo armar un hogar super lindo para sus hijos”, expresó Espasandin en diálogo con el programa que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

La China Suárez desmintió a Ángel de Brito con un contundente posteo

Tras la circulación de versiones que indicaban que Eugenia “la China” Suárez podría enfrentar una denuncia por “impedimento de contacto” con sus hijos, la actriz decidió responder públicamente y desmentir esa información. En sus redes sociales, apuntó directamente contra el periodista Ángel de Brito, a quien calificó de «mentiroso» y «mala leche», al tiempo que aportó pruebas para refutar las acusaciones.

La China citó una historia previamente publicada por Ángel De Brito, que incluía un audio de Benjamín Vicuña en el que confirmaba estar acompañado por sus hijos. “Odio hacer esto, pero a los mentirosos y mala leche se los desmiente con pruebas. ¿De qué impedimento de contacto hablan?”, escribió Eugenia Suárez, visiblemente molesta.

La actriz agregó contundente: “¿De qué impedimento hablás, Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento, están durmiendo en casa de su padre con mi niñera a cargo. A pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy, como cada vez que se tienen que ir a casa de su papá”.

Finalmente, La China Suárez fue contundente al advertir que ya no guardará silencio ante lo que considera información falsa: “Me callé años. AÑOS. Se terminó. No me van a pisar más”.