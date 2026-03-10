ESCUCHÁ RN RADIO
Antonela Roccuzzo reaccionó en redes y dejó de seguir a Nati Jota por un comentario sobre Messi

La influencer hizo un comentario irónico sobre Lionel Messi en redes sociales tras su reunión con Donald Trump. La reacción de Antonela Roccuzzo no pasó desapercibida: dejó de seguirla en Instagram y el episodio generó una fuerte discusión entre fanáticos del capitán de la Selección argentina.

La influencer Nati Jota quedó en el centro de la polémica en redes sociales tras realizar un comentario irónico sobre Lionel Messi, luego de que el capitán de la Selección argentina participara de una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.

La conductora publicó en su cuenta de X un mensaje que rápidamente generó repercusiones. “Para mí justo hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de a dónde era la excursión”, escribió, en tono sarcástico, insinuando que el futbolista no estaba al tanto del contexto del encuentro.

El comentario no pasó desapercibido y desató una ola de críticas por parte de seguidores del jugador, quienes cuestionaron el tono de la publicación.

En medio de la polémica, Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, tomó una decisión que llamó la atención de los usuarios: dejó de seguir a Nati Jota en Instagram, un gesto que fue rápidamente detectado por fanáticos en redes sociales.

Desde entonces, el tema generó debate entre usuarios de X e Instagram, donde muchos consideraron inapropiado el comentario de la influencer, mientras que otros lo interpretaron como una simple ironía.

Por el momento, ni Nati Jota, ni Antonela Roccuzzo, ni Lionel Messi realizaron declaraciones públicas sobre lo ocurrido.


