Qué estudió Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, antes de convertirse en actriz internacional

En medio de la repercusión por su relación con el piloto Franco Colapinto, muchos se preguntan quién es realmente Maia Reficco y cuál fue su recorrido antes de alcanzar la fama internacional. Aunque hoy brilla en la actuación, su historia comenzó mucho antes, con una fuerte formación en la música.

Una formación ligada a la música desde chica

Criada en una familia profundamente vinculada al arte, Maia es hija de Katie Viqueira, reconocida coach vocal. Ese entorno marcó su camino desde muy pequeña.

Antes de actuar, estudió canto, teoría musical y piano, además de formarse en interpretación. Incluso llegó a dominar varios instrumentos durante su adolescencia, lo que consolidó su perfil como artista integral.

El salto de la música a la actuación

Su formación musical fue determinante para su primer gran proyecto: la serie Kally’s Mashup, donde interpretaba a una joven con talento para el piano. Ese papel no solo la lanzó a la fama en Latinoamérica, sino que también combinó sus dos mundos: la música y la actuación.

Con el tiempo, su carrera tomó un rumbo más actoral, pero sin dejar de lado su costado musical.

De Argentina a los escenarios internacionales

Tras su éxito inicial, Maia dio el salto a Estados Unidos, donde continuó formándose y trabajando en proyectos cada vez más ambiciosos. Uno de los hitos más importantes fue convertirse en una de las intérpretes de Evita en el New York City Center con solo 18 años.

Luego, participó en producciones como Pretty Little Liars (MAX) y en películas de alcance global, consolidando su carrera internacional.

Una artista completa

Lejos de ser solo actriz, Maia Reficco construyó su camino sobre una base sólida en la música. Esa formación previa no solo le abrió puertas, sino que sigue siendo una de sus principales fortalezas.

Hoy, su perfil combina actuación, canto y presencia internacional, demostrando que su éxito no fue casual, sino el resultado de años de preparación.