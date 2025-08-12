Por qué hay que tirar sal sobre las brasas del asado y para qué sirve 

En la cultura argentina, el asado es mucho más que una comida: es un ritual. Y como todo ritual, tiene sus secretos. Entre ellos, uno que muchos asadores experimentados conocen: tirar sal sobre las brasas. Aunque la sal gruesa o entrefina es un condimento esencial para la carne, también cumple otras funciones sorprendentes en la parrilla.

El papel oculto de la sal en la parrilla

Cuando pensamos en sal, la asociamos inmediatamente con sazonar la carne antes o durante la cocción. Sin embargo, este ingrediente también puede actuar directamente sobre las brasas para mejorar el resultado final del asado.

Los beneficios más destacados son:

Reduce el humo excesivo

Cuando la grasa de la carne gotea sobre el carbón encendido, suele generar humo denso que puede impregnar la carne con un sabor demasiado fuerte o amargo. La sal, al caer sobre las brasas, absorbe parte de esa grasa, evitando que se queme en exceso y disminuyendo así la cantidad de humo.

Ayuda a estabilizar la temperatura

El calor constante es clave para una buena cocción. Al esparcir sal gruesa sobre las brasas, se prolonga su duración y se logra una temperatura más uniforme, lo que facilita que las piezas se cocinen de manera pareja, sin zonas quemadas o crudas.

Además de su rol en el sabor y la temperatura, la sal puede ayudar a sofocar pequeñas llamas que se generan cuando la grasa cae directamente sobre el fuego. Al cubrir el carbón, limita el oxígeno disponible y reduce la intensidad de las llamas sin apagar por completo las brasas.

En la cocina doméstica, también se utiliza para apagar incendios pequeños provocados por aceite caliente, ya que absorbe el aceite y corta la combustión.

Es importante tener en cuenta que la sal no es un sustituto de un extintor. No es efectiva para apagar incendios grandes y, en algunos casos, puede generar vapores peligrosos si se arroja sobre fuegos químicos o eléctricos. En la parrilla, su uso es seguro siempre que se limite a controlar el humo y pequeñas llamaradas.