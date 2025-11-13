Licuar cáscaras de naranja y zanahoria: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En tiempos en que la tendencia va hacia el “cero desperdicios”, se impone por la conciencia colectiva sobre el cuidado del medio ambiente y toma fuerza, al igual que aprovechar todos los restos para ahorrar dinero, utilizar las cáscaras de frutas y verduras dejó de ser una rareza y empieza a ser más cotidiano.

Por qué licuar cáscaras de naranja y zanahoria

En tal caso, una de las mezclas naturales más recomendadas es la que combina cáscaras de naranja y zanahoria licuadas. Es una preparación simple y repleta de nutrientes.

Esta mezcla se utiliza principalmente como bebida depurativa y suplemento natural para fortalecer el sistema inmunológico. Las cáscaras, que muchas veces se descartan, concentran una buena parte de las vitaminas y compuestos antioxidantes que ayudan al organismo a eliminar toxinas.

La cáscara de naranja contiene aceites esenciales, vitamina C y flavonoides que actúan como potentes antioxidantes. Además, su fibra contribuye a mejorar la digestión y a regular los niveles de colesterol.

Por su parte, la zanahoria es rica en betacarotenos, es decir, un pigmento de color naranja antioxidante que el cuerpo transforma en vitamina A. Este nutriente favorece la salud de la piel, la vista y las defensas naturales. Al licuar también su cáscara, se suman minerales como el potasio y el calcio. Para preparar esta bebida, se recomienda:

Lavar bien las cáscaras.

bien las cáscaras. Colocarlas en la licuadora cáscara de una naranja y una zanahoria con un vaso de agua.

cáscara de una naranja y una zanahoria con un vaso de agua. Procesar hasta obtener una textura homogénea.

hasta obtener una textura homogénea. Luego, puede colarse o beberse directamente, según la preferencia de cada persona.

Su sabor es refrescante y ligeramente amargo, lo que la hace ideal para consumir en ayunas o a media mañana. Según el agrado de la persona, se le puede agregar miel o jengibre para potenciar su efecto antioxidante y mejorar el gusto.

También, ayuda a mejorar la digestión, brindando mayor energía para tener una piel más luminosa. Además, es una alternativa económica y sustentable, ya que aprovecha restos que normalmente se tirarían.

Incluso, la pulpa sobrante puede utilizarse en compost o como ingrediente para exfoliantes naturales, cerrando así un círculo de aprovechamiento integral.

Por eso, licuar cáscaras de naranja y zanahoria no solo es una práctica saludable, sino también ecológica y funcional. Una forma natural de cuidar el cuerpo y el planeta al mismo tiempo.

Los beneficios principales de licuar cáscaras de naranja y zanahoria

Aporta antioxidantes y vitamina C.

y vitamina C. Favorece la digestión y depura el organismo.

y depura el organismo. Refuerza el sistema inmunológico.

inmunológico. Mejora la salud de la piel y la vista.

de la piel y la vista. Promueve el consumo responsable y reduce el desperdicio.

