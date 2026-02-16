Caída global de la red social «X»: por qué no cargan los posteos en Argentina, hoy 16 de febrero, y qué se sabe de la falla técnica

La red social X (anteriormente conocida como Twitter) atraviesa este lunes 16 de febrero de 2026 una caída generalizada que afecta a usuarios en Argentina y el resto del mundo.

Según los datos recopilados por el portal especializado Downdetector, los inconvenientes técnicos comenzaron alrededor de las 10:30 (hora argentina), dejando a millones de personas sin acceso a sus cronologías.

El estado actual del servicio de la red social «x», antes Twitter

Al momento de publicarse esta información, los errores persisten tanto en la versión de navegador como en la aplicación móvil. Los usuarios reportan que la página no carga, no se visualizan los posteos (tweets) y existen dificultades severas para la autenticación de cuentas.

Aunque el impacto es global, en Argentina se ha registrado un pico de reportes que coincide con el inicio de la jornada laboral y la actividad informativa del día.

¿Por qué se cayó X hoy, lunes 16 de febrero?

Si bien la compañía de Elon Musk aún no ha emitido un comunicado oficial, expertos en infraestructura digital sugieren que el colapso podría deberse a una falla en los microservicios que gestionan la base de datos o a un conflicto en el código tras una actualización de algoritmos internos.

La estabilidad de la plataforma ha sido objeto de críticas recientes; analistas señalan que las reestructuraciones en los equipos de ingeniería de la empresa dificultan una respuesta rápida ante incidentes de esta magnitud.

Cómo verificar el estado de la red

Para quienes experimentan problemas de conexión, existen herramientas externas que permiten confirmar si el error es local o general:

Downdetector: Ofrece mapas de calor y reportes de usuarios en tiempo real.

Ofrece mapas de calor y reportes de usuarios en tiempo real. Down for Everyone or Just Me: Una opción rápida para saber si el sitio está caído para todos.

Ante la incertidumbre sobre el tiempo que tomará el restablecimiento total, gran parte de los usuarios argentinos ha migrado temporalmente a alternativas como Threads y Bluesky para mantenerse informados.