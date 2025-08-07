Calu Rivero compartió su vida campestre en Córdoba y causó furor en redes

La actriz Calu Rivero demostró una vez más su conexión con la naturaleza junto a sus hijos y su pareja Aíto de la Rúa, con unas vacaciones campestres en las sierras chicas de Córdoba y causó furor en las redes sociales.

Las vacaciones “gasoleras” de Calu Rivero: a caballo, con gallinas y guiso al aire libre en las sierras

En ocasiones criticada y en otras halagada, Rivero no pasa desapercibida con su estilo de vida orgánico, siempre cercano al contacto con la naturaleza. Es que tras pedir una niñera todo terreno, la intérprete demostró una vez más a su familia en un contexto nómade.

En un extenso carrusel de imágenes, la actriz compartió con sus seguidores, la forma en realizaban actividades al aire libre, tales como cabalgar a caballo, alimentar a las gallinas, visitar grandes campos, ovejas o hasta comer un guiso al aire libre.

Con más de 17 mil “me gusta” en su Instagram, Calu debió restringir los comentarios cuando superaron los 148, incluso con un tierno mensaje de Gastón Pauls que le dedicó algunos emoticones.