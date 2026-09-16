El supuesto acuerdo de Leandro Paredes y Camila Galante que desató un escándalo: qué dijo ella

Leandro Paredes y Camila Galante volvieron a quedar en el centro de la escena luego de que surgiera una fuerte versión sobre un supuesto acuerdo dentro de su matrimonio. El rumor también salpicó a la familia del futbolista y generó repercusiones en el entorno de la Selección Argentina.

La relación entre Leandro Paredes y Camila Galante quedó nuevamente bajo la lupa. Después de años atravesados por rumores de infidelidad que la propia pareja desmintió en distintas oportunidades, en las últimas horas apareció una nueva versión sobre la intimidad de su matrimonio.

La información fue difundida por el periodista Santiago Riva Roy en Bondi Live, quien aseguró que Paredes y Galante tendrían un supuesto acuerdo que le permitiría al futbolista relacionarse con otras mujeres. La versión fue replicada por PrimiciasYa y El Trece, entre otros medios.

Sin embargo, ni Paredes ni Galante confirmaron la existencia de ese supuesto pacto, por lo que se trata hasta el momento de una versión periodística.

El supuesto acuerdo entre Leandro Paredes y Camila Galante

De acuerdo con lo relatado por Riva Roy, se trataría de una relación abierta únicamente del lado del futbolista. Según su versión, Galante sería fiel mientras que Paredes tendría libertad para mantener encuentros con otras mujeres.

El periodista vinculó además ese presunto acuerdo con la ayuda económica que el jugador brindaría a la familia de su esposa.

La revelación provocó rápidamente repercusiones porque Paredes y Galante llevan más de 15 años juntos y construyeron su relación prácticamente desde la adolescencia. La propia Camila habló recientemente sobre su historia de amor y reconoció que atravesaron momentos difíciles.

“No es todo color de rosas”, admitió al referirse a las crisis que tuvieron a lo largo de los años. También explicó que ambos intentan mantener sus problemas de pareja alejados de la exposición pública.

La interna familiar que habría detrás de la polémica

La versión sumó además otro capítulo: un supuesto conflicto entre Leandro Paredes y su padre.

Según contó Riva Roy, el padre del futbolista estaría molesto por considerar que existe una diferencia entre la ayuda económica que recibe la familia de Galante y la que recibe él.

“El padre dice que hay una asimetría muy grande”, sostuvo el periodista al relatar el presunto reclamo familiar.

El mismo relato involucró también al entorno de algunos futbolistas de la Selección Argentina. Riva Roy aseguró que existiría malestar entre algunas parejas de jugadores por reuniones privadas a las que asistiría Paredes. Tampoco existen hasta el momento declaraciones públicas de los involucrados que confirmen esa versión.

Cómo reaccionó Camila Galante a los rumores

En medio del revuelo, Camila Galante tuvo una llamativa reacción en las redes sociales.

La empresaria comentó con emojis de risa una publicación que reproducía las declaraciones sobre el supuesto acuerdo matrimonial. El gesto fue interpretado por algunos medios como una manera de desacreditar o burlarse de la versión, aunque ella no realizó una desmentida extensa sobre cada una de las afirmaciones.

No es la primera vez que Galante sale al cruce de rumores vinculados con su marido. Meses atrás, cuando Paredes fue relacionado con otras figuras del espectáculo, negó públicamente que estuviera atravesando una crisis matrimonial. Poco después, ambos celebraron sus 16 años juntos con mensajes románticos en las redes sociales.

Por ahora, mientras las versiones continúan circulando, Paredes y Galante siguen juntos y no confirmaron la existencia del supuesto acuerdo que volvió a colocar su matrimonio en el centro de la escena.