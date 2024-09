Camila Mayan mostró el departamento donde vive y generó cientos de comentarios en redes 

La ex de Mac Allister, Camila Mayán mostró cómo es el departamento dónde vive.

Camila Mayan abrió las puertas de su departamento para la popular cuenta de redes sociales «Resumido info», con quienes hizo un house tour y contó detalles de su casa, donde vive con su perra Kim. Con gran cantidad de ropa y zapatos, la ex de Alexis Mac Allister mostró como es la decoración de su cuarto y porque siempre llega tarde a Luzu Tv.

El house Tour en el departamento de Camila Mayan

“Hola resumidos, soy Cami Mayan bienvenidos a mi casa”, arranca abriendo la puerta de su departamento Camila Mayan. Al ingresar comienza a explicar que el departamento no le pertenece, sino que ella lo alquila amoblado. “Casi todo lo que van a ver no es mío, tampoco el Jesús, yo sé que es un poco perturbador”, explicó la influencer.

“Quién está tosiendo ahí”, comenta Cami Mayan mientras se dirigen a la cocina de su departamento donde aparece Ana Chiara. Aprovechando que se encuentran en otro ambiente, muestra como es la decoración de este lugar, “la heladera es un desastre, pueden haber cosas podridas”, cuenta abriendo mostrando el interior.

Al mostrar el living, se puede ver un sillón con algunos puff al costado de una gran ventana, frente a esta hay una mesa ratona color madera. A un costado podemos ver un gran rack estilo nórdico que tiene algunos adornos en su parte superior “ah no les conté estas flores me las regaló un chico que me la llevó a la puerta de Luzu el otro día”, relata Camila Mayan.

Cómo es la habitación de Cami Mayan y la explicación de porque siempre llega tarde a Luzu Tv.

Después dirige al grupo hacia su habitación que cuenta con una cama de dos plazas con un respaldo color blanco y dos mesas de luz. Frente a este se puede ver un gran placard con puertas corredizas con espejo integrado. “hay zapatos por todos lados”, comenta la influener mostrando la gran cantidad de zapatos que tiene no solo debajo de la cama sino también en cajas en distintas partes del cuarto.

“Yo tengo que hacer todos estos malabares cada vez que me quiero vestir”, relata mostrando como saca zapatos de debajo de su cama. “Por eso llego tarde todos los días a Luzu, porque yo necesito mucho tiempo para arreglarme con el placard”, concluye Camila Mayan mientras se sube a un banco para sacar más cosas que tiene en la parte superior de este.

“Ahora les voy a mostrar la parte más aesthetic de mi departamento”, revela Camila Mayan mientras corre algunas cosas en el living y muestra una bolsa que está pegada en la pared cubriendo un agujero. “Hubo una pérdida de agua en el departamento de arriba; entonces tuvieron que romper para arreglar los caños. Nunca lo arreglaron”, cuenta agregando que lo tapó para que su perra no corriera ningún peligro al tener eso ahí.

Antes de finalizar muestra su baño, “el baño es otro quilombo, acá tengo como las cremas que más uso, tipo desodorante”, señalando el lavatorio de manos que posee un gran espejo amurado a la pared. “acá tenemos sector pelo o un intento de sector pelo, yo se que es un desastre pero bueno”, cuenta Camila Mayan mientras muestra un pequeño mueble que tiene al lado del lavamanos.