Camilota reveló cuál fue la inesperada reacción de Thiago Medina al escuchar a su familia

La hermana del ex Gran Hermano dio una entrevista y contó cuáles fueron las reacciones de Thiago al estar frente a su familia. Mirá acá todo lo que dijo y conocé el último parte médico.

Camilota reveló cuál fue la inesperada reacción de Thiago Medina al ver a su familia

Thiago Medina sufrió un grave accidente automovilístico el 12 de septiembre. Desde ese día, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, con pronóstico reservado.

Este jueves, Camila Deniz, más conocida como «Camilota«, habló en Cortá por Lozano y contó cuál es el estado de salud actual de su hermano: «Thiago evolucionó un poquito mejor que ayer, no tuvo fiebre. Es día a día».

Además, expresó que desea que Thiago salga de este momento delicado: «Tiene que salir, Dios va a hacer un milagro sobre su vida», declaró. «Nos estamos turnando porque él en este momento nos tiene que escuchar y salir adelante«, dijo, remarcando la unión que tiene su familia con Daniela Celis, su expareja y madre de las dos hijas de Thiago.

Para cerrar la nota, Camilota contó que estuvo junto a su hermano en terapia intensiva: «Lo fui a ver, tiene un brillo, que le decía a Dani que se nota«, confesó. Luego, expresó cuál fue la reacción de Thiago al escuchar las voces de sus familiares: «Está postrado, no nos ve pero nos escucha. Yo le hablaba y pestañaba y me guiñaba un ojo«.

También, reveló cuáles fueron las palabras que le dijo: «Le digo que está toda la familia, que las bebés lo esperan, estamos todos en unión, que tenemos muchos proyectos», sentenció.

Daniela Celis compartió un nuevo comunicado sobre la salud de Thiago Medina

Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, compartió en sus redes sociales un comunicado sobre el estado de salud actual del ex Gran Hermano: “¡Recién salgo de verlo! Thiago continúa Estable. No presentó fiebre”, inició en una historia de Instagram con un fondo que transmite paz y naturaleza.

Respecto al panorama específico, la influencer se explayó sobre las intervenciones quirúrgicas: “Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos. Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.

Hace unos días, Celis había publicado un fuerte descargo en su canal de Instagram, tras el delicado estado de salud de Thiago: «Nunca sentí tanto miedo en mi vida«, expresó la influencer, mostrando su dolor y angustia. «Me resguardo en cada oración, plegaria y FE. Por favor, por sus hijas y por él, pido sanación y oración para Thiago Agustín Medina. Gracias, la vida les va a devolver el doble», remarcó. El pedido de oración continúa y junto a la familia del influencer esperan un milagro en la vida del joven.