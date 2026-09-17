AUH ANSES: ya no será obligatorio presentar la Libreta para cobrar el 20% retenido

En el marco del plan de modernización y desburocratización de los trámites estatales, el Ministerio de Capital Humano anunció una reforma en el procedimiento de acreditación de condicionalidades de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

A través de un comunicado oficial y la publicación de la Resolución 508/2026, la cartera nacional dispuso que los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la regularidad escolar para los titulares de entre 5 y 17 años de AUH dejarán de requerir de forma obligatoria la presentación de la Libreta en papel.

A partir de esta medida, los datos serán transferidos de manera directa a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mediante un sistema informático interoperable entre organismos públicos, habilitando la posterior liberación del 20% acumulado y retenido de la prestación sin necesidad de traslados a oficinas públicas.

Cómo funcionará el cruce automático de datos de Capital Humano y ANSES para la AUH

El nuevo esquema de validación busca que la verificación deje de depender, exclusivamente, de las certificaciones manuales gestionadas por las familias en salas de salud y escuelas:

Intercambio seguro de información : la Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud remitirán periódicamente los padrones de matrícula educativa y controles pediátricos, de forma directa, a ANSES .

: la y el remitirán periódicamente los padrones de matrícula educativa y controles pediátricos, de forma directa, a . Mayor veracidad y trazabilidad : desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la consulta directa a las bases oficiales reduce los márgenes de error administrativo, previene irregularidades y agiliza la auditoría estatal.

: desde el señalaron que la consulta directa a las bases oficiales reduce los márgenes de error administrativo, previene irregularidades y agiliza la auditoría estatal. Liberación del monto reservado: al validarse el cumplimiento de las exigencias pedagógicas y sanitarias en el sistema, el organismo previsional procederá a liquidar el saldo del 20% retenido que se devenga mes a mes.

Qué pasará con la presentación presencial de la Libreta de la AUH en las oficinas de ANSES

Pese a la implementación de los cruces digitales, las autoridades aclararon que el trámite tradicional no quedará completamente anulado, sino que operará como una vía alternativa de respaldo:

Casos con inconsistencias : si por problemas de conectividad, demoras de carga institucional o falta de registro el cruce automático no logra confirmar los datos del menor, el titular conservará la posibilidad de realizar la gestión habitual.

: si por problemas de conectividad, demoras de carga institucional o falta de registro el cruce automático no logra confirmar los datos del menor, el titular conservará la posibilidad de realizar la gestión habitual. Presentación de formularios : en tales supuestos, los beneficiarios de la AUH podrán continuar presentando la documentación correspondiente (formulario de Libreta firmado por la escuela y el centro de salud) de forma presencial en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de ANSES o a través de sus canales de atención virtual.

: en tales supuestos, los beneficiarios de la podrán continuar presentando la documentación correspondiente (formulario de Libreta firmado por la escuela y el centro de salud) de forma presencial en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de o a través de sus canales de atención virtual. Continuidad de pagos regulares: la no validación automática inmediata no suspenderá la acreditación regular del 80% mensual, otorgando plazo a las familias para subsanar los registros faltantes.

Cómo chequear la acreditación automática de la AUH en Mi ANSES

Para verificar si el sistema ya reconoció los controles de salud y escolaridad, sin necesidad de acudir a una dependencia, los titulares de la Asignación Universal por Hijo pueden realizar la consulta digital: