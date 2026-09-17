AUH ANSES: ya no será obligatorio presentar la Libreta para cobrar el 20% retenido
El Ministerio de Capital Humano oficializó que los controles de salud y escolaridad de la AUH se verificarán automáticamente, ante ANSES. Conocé cómo funcionará el cruce digital de datos, los titulares alcanzados y qué pasará con el trámite presencial.
En el marco del plan de modernización y desburocratización de los trámites estatales, el Ministerio de Capital Humano anunció una reforma en el procedimiento de acreditación de condicionalidades de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
A través de un comunicado oficial y la publicación de la Resolución 508/2026, la cartera nacional dispuso que los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la regularidad escolar para los titulares de entre 5 y 17 años de AUH dejarán de requerir de forma obligatoria la presentación de la Libreta en papel.
A partir de esta medida, los datos serán transferidos de manera directa a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mediante un sistema informático interoperable entre organismos públicos, habilitando la posterior liberación del 20% acumulado y retenido de la prestación sin necesidad de traslados a oficinas públicas.
Cómo funcionará el cruce automático de datos de Capital Humano y ANSES para la AUH
El nuevo esquema de validación busca que la verificación deje de depender, exclusivamente, de las certificaciones manuales gestionadas por las familias en salas de salud y escuelas:
- Intercambio seguro de información: la Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud remitirán periódicamente los padrones de matrícula educativa y controles pediátricos, de forma directa, a ANSES.
- Mayor veracidad y trazabilidad: desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la consulta directa a las bases oficiales reduce los márgenes de error administrativo, previene irregularidades y agiliza la auditoría estatal.
- Liberación del monto reservado: al validarse el cumplimiento de las exigencias pedagógicas y sanitarias en el sistema, el organismo previsional procederá a liquidar el saldo del 20% retenido que se devenga mes a mes.
Qué pasará con la presentación presencial de la Libreta de la AUH en las oficinas de ANSES
Pese a la implementación de los cruces digitales, las autoridades aclararon que el trámite tradicional no quedará completamente anulado, sino que operará como una vía alternativa de respaldo:
- Casos con inconsistencias: si por problemas de conectividad, demoras de carga institucional o falta de registro el cruce automático no logra confirmar los datos del menor, el titular conservará la posibilidad de realizar la gestión habitual.
- Presentación de formularios: en tales supuestos, los beneficiarios de la AUH podrán continuar presentando la documentación correspondiente (formulario de Libreta firmado por la escuela y el centro de salud) de forma presencial en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de ANSES o a través de sus canales de atención virtual.
- Continuidad de pagos regulares: la no validación automática inmediata no suspenderá la acreditación regular del 80% mensual, otorgando plazo a las familias para subsanar los registros faltantes.
Cómo chequear la acreditación automática de la AUH en Mi ANSES
Para verificar si el sistema ya reconoció los controles de salud y escolaridad, sin necesidad de acudir a una dependencia, los titulares de la Asignación Universal por Hijo pueden realizar la consulta digital:
- Ingreso al portal: entrar a
anses.gob.aro descargar la app móvil Mi ANSES.
- Identificación del titular: acceder con número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Consulta de condicionalidades: dirigirse a la sección «Hijos«, ingresar a «Libreta AUH» y revisar el semáforo o estado de validación para certificar si la información remitida por el Ministerio de Capital Humano se encuentra aprobada para la liquidación del 20% acumulado.
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