Caro Baldini defendió a Eva Bargiela tras las críticas por llevar a su bebé a ver al Papa: “La fe se enseña desde pequeños”

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó momentos de profunda emoción entre los fieles que participaron de los encuentros con el Pontífice. Sin embargo, una de las imágenes que se viralizó en las redes sociales terminó generando una inesperada polémica: Eva Bargiela fue cuestionada por llevar a su pequeño hijo Faustino a recibir la bendición papal en Luján.

Según informó Primicias Ya, la modelo asistió al encuentro junto a su familia y, cuando el Papa pasó cerca de los fieles, levantó a su bebé para acercarlo a la bendición. El momento quedó registrado en un video publicado por la revista Pronto y rápidamente despertó opiniones divididas. Frente a los comentarios negativos, Carolina Baldini, madre de Gianluca Simeone y abuela del pequeño, decidió intervenir para defender a su nuera.

Caro Baldini defendió a Eva Bargiela de las críticas por llevar a Faustino a ver al Papa

La polémica comenzó cuando algunos usuarios cuestionaron la decisión de llevar a un bebé a una concentración multitudinaria, especialmente por las altas temperaturas registradas durante la jornada.

Mientras muchos celebraron la imagen familiar y el significado espiritual del encuentro, otros expresaron preocupación por la exposición del pequeño al calor y al sol.

Ante esos comentarios, Carolina Baldini publicó un extenso descargo en las redes sociales, donde defendió la decisión de Eva Bargiela y Gianluca Simeone de compartir ese momento con su hijo.

La expareja de Diego Simeone cuestionó especialmente a quienes criticaron a la familia sin haber participado del encuentro y recordó que miles de personas soportaron las altas temperaturas para poder ver al Pontífice, aunque fuera durante unos segundos.

La contundente respuesta de Carolina Baldini: qué dijo sobre su nieto Faustino

Uno de los puntos centrales de su mensaje estuvo relacionado con la importancia de transmitir las creencias familiares desde la infancia.

“Los que dicen que los nenes no entienden nada, se equivocan, la fe se enseña desde pequeños. Será un recuerdo lindo el día de mañana”, escribió Baldini.

También respondió a las críticas sobre las condiciones en las que había permanecido el bebé durante la visita papal.

En ese sentido, aseguró que Faustino había recibido los cuidados necesarios para protegerlo del calor.

“Hacía calor, sí; tenía gorro, sí; tenía protector, sí. ¿Faustino la pasó mal? No. ¿Se deshidrató? No. ¿Se insoló? No”, sostuvo la abuela del pequeño.

Con esas palabras, Baldini buscó despejar las dudas sobre el bienestar de su nieto y respaldar públicamente a la pareja.

El mensaje de Caro Baldini sobre la fe y la familia que generó repercusiones

Lejos de limitarse a responder los cuestionamientos sobre el calor, Carolina Baldini también defendió el valor emocional y religioso de la experiencia.

Para ella, la posibilidad de participar de un encuentro con el Papa representó una vivencia especial que Faustino podrá recordar a través de las imágenes y los relatos familiares cuando sea mayor.

“Fue un paseo con sus padres a vivir la fe y la esperanza”, expresó en su descargo.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase dirigida a quienes cuestionaron a la modelo: “Saludos y recen un Padre Nuestro desde sus casas”.

La intervención de Baldini volvió a poner el foco en el vínculo familiar que mantiene con Eva Bargiela, con quien comparte momentos desde el nacimiento de Faustino.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron un momento especial con el papa León XIV

La modelo participó de las actividades vinculadas con la visita del Pontífice junto a Gianluca Simeone y su hijo Faustino.

Durante la jornada, compartió distintas imágenes familiares y destacó el significado de haber podido presenciar un acontecimiento religioso de esa magnitud.

Según publicó la revista Para Ti, Bargiela también mostró en sus redes sociales el look que eligió para la ocasión: prendas cómodas, una camisa blanca y una medalla religiosa como accesorio.

Más allá de las críticas que aparecieron posteriormente, la modelo presentó el encuentro como una experiencia familiar inolvidable.

La reacción de Carolina Baldini dejó en evidencia su respaldo a Eva Bargiela, en medio de un debate que dividió opiniones entre quienes celebraron el gesto de fe y quienes cuestionaron la presencia de un bebé en una jornada multitudinaria y de altas temperaturas.