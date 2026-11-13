Sebastián Graviotto estalló contra Juana Repetto y la acusó de victimizarse: la contundente respuesta de la actriz

La relación entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, el conflicto comenzó después de que la actriz contara en sus redes sociales que su expareja había viajado a Brasil para participar de la despedida de soltero de un amigo. La información provocó cuestionamientos entre los seguidores de ambos y derivó en un extenso descargo del instructor de snowboard, quien acusó a la madre de sus hijos de victimizarse.

Según informó Primicias Ya, Graviotto utilizó su cuenta de Instagram para explicar cómo había organizado el viaje y cuestionar la decisión de Repetto de compartir públicamente esa información. Sus declaraciones también abrieron un debate sobre las responsabilidades de madres y padres, el tiempo personal y la crianza compartida.

Sebastián Graviotto acusó a Juana Repetto de victimizarse: qué dijo

La controversia comenzó cuando Graviotto descubrió que sus seguidores sabían que había viajado a Brasil. Al preguntar cómo se habían enterado, varios le respondieron que la información había sido compartida por Juana Repetto.

El instructor manifestó su incomodidad y aseguró que no comprendía por qué su expareja había decidido hablar sobre sus movimientos personales.

En un video posterior, explicó que el viaje había sido acordado previamente con la actriz y que ambos reorganizaron los días de cuidado de sus hijos.

“En el caso mío yo hablé con Juana y lo organizamos así, cambiamos el jueves por el miércoles y el domingo que quería libre me bancó y se hizo”, sostuvo.

También aseguró que estaría dispuesto a hacer lo mismo si la actriz quisiera viajar o disponer de tiempo para ella.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando cuestionó la manera en que Repetto había comunicado la situación.

“No entiendo esta manera de victimizarse”, expresó Graviotto, visiblemente molesto por la repercusión que tuvo el episodio.

Los polémicos dichos de Sebastián Graviotto sobre las madres y la crianza

Durante su descargo, Sebastián Graviotto también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan las madres para disponer de tiempo personal.

El instructor cuestionó la idea de que una mujer con hijos no pueda viajar o disfrutar de actividades sin ellos y planteó que los padres deberían poder organizarse para compartir esas responsabilidades.

“¿Por qué no podrían irse de despedida de solteras porque se casa la mejor amiga, o porque simplemente quieren viajar con amigas porque cumplieron cuarenta, o para celebrar la vida?”, se preguntó en uno de sus videos.

Además, explicó que cuenta con el acompañamiento de familiares y abuelos para organizar el cuidado de los chicos.

Sus palabras surgieron después de que una seguidora señalara que muchas madres no tienen las mismas posibilidades que los padres para ausentarse durante algunos días.

Graviotto defendió su postura y aseguró que considera importante que tanto hombres como mujeres puedan tener momentos de descanso y actividades personales.

El enojo de Graviotto por la exposición de su viaje a Brasil

Más allá de la discusión sobre la crianza, el exmarido de Juana Repetto dejó en claro que lo que más le molestó fue la exposición pública de una decisión que, según explicó, ya habían acordado.

“Fue una decisión correcta haber ido a la despedida de mi amigo, no me arrepiento y lo volvería a hacer”, afirmó.

También sostuvo que intenta cumplir con sus responsabilidades como padre y rechazó las críticas que recibió después de que se conociera su viaje.

En otro momento del descargo, expresó que no pretende presentarse como un padre perfecto, sino mejorar diariamente.

“No me la doy del padre del año pero sí lo doy todo e intento ser lo mejor que puedo día a día”, manifestó.

Finalmente, señaló que le genera tristeza que los desacuerdos con Repetto terminen expuestos públicamente, especialmente porque ambos comparten la crianza de sus hijos.

La contundente respuesta de Juana Repetto a Sebastián Graviotto

Después de la repercusión de los videos, Juana Repetto fue consultada por las declaraciones de su expareja y respondió con un mensaje breve, pero contundente.

La actriz evitó profundizar en la discusión sobre el viaje y puso el foco en la exposición de los chicos en los conflictos entre adultos.

“Jamás vieron ni verán un video en mi cuenta de mis hijos metidos en temas de adultos. Muchísimo menos haciéndolos hablar ni opinar de su padre. Todo lo demás se cuenta solo”, expresó.

Con esa declaración, Repetto dejó en claro su postura frente a los intercambios públicos relacionados con la vida familiar.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto: una separación atravesada por diferencias sobre la crianza

La pareja confirmó su separación en abril de 2025, después de varios años de relación.

Desde entonces, ambos protagonizaron distintos intercambios públicos vinculados con la organización familiar, las ausencias laborales de Graviotto y las responsabilidades cotidianas de la crianza.

El instructor de snowboard trabaja durante temporadas fuera de Buenos Aires, una situación que en diferentes oportunidades generó cuestionamientos en las redes sociales.

Por su parte, Juana Repetto suele compartir experiencias relacionadas con la maternidad, especialmente las dificultades de combinar el cuidado de sus hijos con sus compromisos laborales y personales.

Aunque en otras oportunidades ambos destacaron que mantienen el diálogo y buscan organizarse por el bienestar de los chicos, el reciente episodio volvió a dejar expuestas sus diferencias.

El viaje de Graviotto a Brasil terminó convirtiéndose en una nueva discusión pública sobre la crianza compartida, el tiempo personal y los límites de la exposición familiar en las redes sociales.