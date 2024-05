Carolina Oltra y Emanuel Moriatis en medio de rumores de traición, escándalo, ¿y separación?

El viernes en Intrusos, América TV, revelaron un gran escándalo que involucra a Carolina Oltra y a su marido Emanuel Moriatis, quienes son padres de Constantino. Al parecer ella habría detectado infidelidades de él y lo habría echado de su casa.

«Le habría sido infiel. Ella lo echó de la casa. Este escándalo tiene nombre y apellido: estamos hablando de Carolina Oltra, que habría sido víctima de Emanuel Moriatis», confirmaba Karina Iavícoli.

De acuerdo a una información que la periodista dio en conjunto con Guido Záffora, hay un sector al que identificaron como «el ambiente del automovilismo» y más específicamente a «compañeros y gente muy cercana a él» que difundió la noticia y habrían dicho que «Caro habría enganchado a Manu en una serie de conductas que no tenían ninguna relación con la vida familiar y las llamadas buenas costumbres».

Para ser más precisos, contaron que «Caro se hartó de las salidas reiteradas y continuas de él, de que llegara siempre en estados de borrachera o cercanos y de las infidelidades con otras mujeres». En una de las últimas discusiones, para mayores precisiones, contaron que «ella se puso tan pero tan mal que le agarró el teléfono, se lo revisó y encontró un sinfín de mensajes y llamadas de todo tipo con mujeres».

En medio del informe que hablaba hasta de una posible crisis que había derivado en una repentina separación de la pareja, Záffora interrumpió para contar que Oltra le estaba escribiendo: «Estoy hablando con ella y me dice: ‘Hola Guido, qué raro, está en casa conmigo‘. Y me pregunta qué versión me llegó, me lo está confirmando sin querer decírmelo».

«Me dice: ‘me sorprende que te llegue algo así y no tengo nada que explicar'», continuó el panelista. «Totalmente confirmado, entiendo que es una familia», reafirmó Iavícoli.

«Salió desde muchos lugares la información. Las llamadas a las mujeres (alertando por este tema a las esposas de los otros colegas de Moriatis) salió para todos lados y cuentan que fue un escándalo tremendo», finalizó Guido.

Quién es Emanuel Moriatis el marido de Carolina Oltra

Moriatis está retirado del automovilismo deportivo como piloto pero continúa ligado como directivo y como titular de un equipo de competición. Ya no se sube a las autos de carrera pero está presente en cada competencia porque es parte -y muy importante- de la actividad y del negocio.

A lo largo de su carrera al volante, Moriatis logró su mayor logro cuando fue campeón 2009 de Turismo Carretera -la categoría más popular de la Argentina y para muchos del planeta, donde es la más antigua- al cabo de una de las definiciones más insólitas de toda la historia, ya que todos los rivales que venían por arriba de él en la tabla y en la última fecha se despistaron al pisar una mancha de aceite y el fue el único «tocado por Dios» que logró evitarla.

El casamiento de Carolina Oltra y Emanuel Moriatis

Carolina Oltra y Emanuel Moriatis se casaron en febrero de 2023 tras una historia de amor que lleva doce años. La modelo y el piloto de automovilismo pasaron por el registro civil el día 11 de ese mes.

«Después de 12 años, nos volvimos a elegir! Te amo Emanuel Moriatis», escribió la modelo en uno de sus posteos en redes sociales de ese entonces feliz por la boda.

En tanto, Carolina es madre de Jazmín, fruto de su relación con el humorista Freddy Villarreal, quienes se separaron en 2010.

Con información de Paparazzi y Primicias Ya