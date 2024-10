Catriel y Paco Amoroso se presentaron en el Tiny Desk Concert: Todos los argentinos que pasaron por las sesiones

El dúo musical Catriel y Paco Amoroso se presentaron en las sesiones acústicas de la radio pública estadounidense, Tiny Desk Concert. Por este espacio pasaron populares figuras de la música como Taylor Swift, BTS, Mac Miller, C. Tangana, Tyler The Creator y muchos otros. La presencia del grupo en en el ciclo de NPR marca un gran hito en su carrera, sin embargo, no son los primeros argentinos en visitarlo.

Qué es el Tiny Desk Concert y que artistas argentinos pasaron por ahí

Este miércoles salió la sesión en Tiny Desk Concert de los raperos argentinos Catriel y Paco Amoroso, el dúo detrás de temas como «Ouke» y «El Único». El ciclo de sesiones acústicas publicado en YouTube y organizado por NPR, la radio nacional pública de Estados Unidos.

El Tiny Desk Concert surgió hace más de 15 años y se graba con un público reducido en las oficinas de la radio, en Washington DC. En un principio se dedicaba principalmente a promocionar artistas independientes de rock y folk, sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a recibir todo tipo de artistas, de todos lados del mundo y de diversos géneros musicales.

Por la particular y colorida oficina pasó una larga lista de músicos, todos muy diversos. Desde raperos como Tyler, The Creator, Mac Miller, T-Pain y Post Malone hasta grandes estrellas pop como Dua Lipa, Taylor Swift, Coldplay, Harry Styles y Justin Bieber.

En los años recientes el Tiny Desk Concert comenzó a recibir cada vez más artistas latinoamericanos, siendo las sesiones de Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Monsier Perine y Karol G de las más escuchadas.

Catriel y Paco Amoroso no son los primeros argentinos en pasar por las oficinas de NPR. Este mismo año, Nathy Peluso pasó por este ciclo y deleitó a los asistentes con canciones como «Buenos Aires» y «Legendario». En el año 2021, el dúo de jazz Cande y Pablo también se presentaron, sin embargo, lo hicieron de forma remota, desde el Teatro Bicentenario en San Juan.

Otros argentinos también se presentaron «en remoto». Ese es el caso de Trueno, quien homenajeó una vez más su barrio, grabando desde un conventillo en La Boca. Por su parte, Nicki Nicole se presentó desde San Telmo, mientras que la cantante Sofi Rei grabó desde su departamento en Nueva York.

La primera artista oriunda de argentina en presentarse en estas sesiones y visitar las oficinas de NPR fue la intérprete de tango María Volonté, en el año 2011. Tres años después, Juana Molina también se presentó para interpretar canciones como «Eras» y «Wed 21»