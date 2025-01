Cazzu apuntó contra Javier Milei, tras sus dichos contra la comunidad LGBTIQ: «atroces mentiras»

El discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos esta semana causó indignación y un profundo rechazo en la comunidad LGBTIQ, las mujeres y el colectivo feminista. Entre sus dichos más polémicos, el mandatario se refirió a las parejas homosexuales como «pedófilos» y a las personas trans de asesinos. Varios artistas repudiaron públicamente las palabras del libertario, entre ellos Cazzu, quien se dirigió a sus seguidores para decir «nuestro presidente busca la reacción, no caigan en la trampa».

Cazzu contra los dichos homofóbicos de Milei: «somos fuertes»

La rapera Julieta «Cazzu» Cazzuchelli se sumó a los artistas que expresaron su indignación hacia Javier Milei por sus dichos en el Foro de Davos. La cantante, quien siempre ha mostrado su apoyo y aprecio hacia la comunidad LGBTIQ y las mujeres, fue contundente con sus palabras.

En una historia de Instagram, la intérprete escribió: «Nuestro presidente busca la reacción, no caigan en la trampa que nos invita a levantarnos en ira, con justificadas ganas de romper todo«.

«Para poder sustentar sus atroces mentiras y dichos de odio en contra de un movimiento que salva las vidas de las mujeres y las disidencias«, dijo y cerró con con: «SOMOS FUERTES«.

Cazzuchelli no es la única celebridad que expresó su enojo contra el discurso del presidente. Lali Espósito se posicionó políticamente otra vez, esta vez con un gesto sencillo pero contundente: cambió su foto de perfil en todas sus redes sociales por la bandera de la comunidad.

Espósito también habló sobre el lesbicidio de barracas el año pasado en los Premios Gardel cuando subió al escenario a recibir un galardón. «Quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas (…)la palabra lesbicidio no está en la no sé cuánto de la Real Academia Española, pero está en la calle y está en la vida real de mucha gente y no debería parecernos normal», dijo la artista.

En su discurso en Davos, el presidente no apuntó solamente contra dicha comunidad, sino que también aseguró que la figura de «femicidio» busca privilegios sobre los hombres. Mientras tanto, desde la Libertad Avanza evalúa un proyecto de ley titulado «Igualdad ante la Ley« que busca eliminar lo que describen como «discriminación positiva».