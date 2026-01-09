Chocó alcoholizada: La influencer libertaria Eugenia Rolón no podrá tener licencia de conducir hasta 2099

La influencer libertaria Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, el encargado de las redes del presidente Javier Milei, no podrá emitir licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires después del choque que protagonizó este miércoles en estado de ebriedad la localidad de Mar de Ajó.

La novia del militante libertario que chocó alcoholizada fue inhabilitada para sacar su registro hasta 2099

Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense.

Rolón fue inhabilitada de oficio por el Ministerio de Transporte. La pareja de Iñaki Gutiérrez había protagonizado este miércoles un choque en estado de ebriedad (con una alcoholemia de 1.89) y sin carnet de conducir habilitante.

Pero mira el PEDO que traía.



Así chocaba Eugenia Rolon, totalmente EBRIA.



Que peligro esta piba.. mamita. pic.twitter.com/XMdz6f3bCF — PAMPA✌️💙💛💙 (@Pampa139) January 8, 2026

Además, el Honda Fit de Gutiérrez con el que impactó un poste acumula casi $900.000 en multas.

El jueves último, poco antes de las 10, agentes del Operativo Sol pararon a Rolón, de 23 años, tras realizar maniobras imprudentes y chocar contra un poste. Le hicieron el test de alcohol en sangre y arrojó un resultado de 1,89.

El personal policial secuestró el auto Honda FIT que la joven manejaba. Tras la incautiación, Iñaki Gutiérrez se apersonó en la comisaría para retirar a su pareja.