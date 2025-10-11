Cierre definitivo de Magis TV y plataformas piratas: tres alternativas legales y gratuitas para ver películas o series

El cierre definitivo de Magis TV y otros sitios por el endurecimiento de las restricciones contra plataformas de streaming pirata orilló a los usuarios a buscar otras alternativas para poder acceder a películas o series de forma legal y gratuita, por ello acá te dejamos tres sitios para sumar a la lista.

Para evitar el robo de información, los virus y las estafas de personas, el Gobierno decidió tomar medidas para restringir el acceso a sitio ilegales. Esto hizo que empezaran a tomar protagonismo aplicaciones que si bien están en vigencia desde hace tiempo, no eran las más utilizadas utilizadas por los usuarios.

El factor clave para figurar entre las más recomendadas fue que todas son legales y quienes deseen ver películas o series, puede acceder de forma muy fácil.

Tres alternativas legales y gratuitas para ver películas

Las tres apps más mencionadas y que encabezan la lista de recomendaciones por ser legales y gratuitas son: YouTube, Pluto TV y Vix.

Todas estas plataformas están disponibles en las tiendas oficiales de Google Play Store y App Store. Un plus es que todas son compatibles con televisores inteligentes, celulares y computadoras.

Si bien no incluyen los estrenos más recientes, sí contienen catálogos amplios que abarcan películas, series y documentales en varios idiomas.

Cómo ver contenido gratuito YouTube, Pluto TV y Vix

YouTube es en su mayoría gratuito y se basa en contenido generado por usuarios y empresas, financiado por publicidad. Esta plataforma tiene una sección de «Películas y TV» donde ofrece una selección de películas y series completas que se pueden ver de forma gratuita con anuncios.

Por su parte Pluto TV es una plataforma de streaming completamente gratuita y legal, financiada exclusivamente con publicidad. Generalmente no necesitas crear una cuenta o ingresar datos personales. Para acceder al sitio simplemente hay que descargar la aplicación oficial o ingresar a su sitio web.

En cuanto a Vix, esta plataforma opera con una parte gratuita con publicidad y otra de suscripción (Vix Premium) con contenido exclusivo y sin anuncios. Para acceder solo hay que descargar la app o acceder al sitio web donde se puede crear una cuenta o ingresar como invitado.

En este caso te tenes que asegurar de no seleccionar la opción para iniciar la prueba gratuita de Vix Premium, a menos que desees probarla ya que después de la prueba, se te cobrará si no cancelas.