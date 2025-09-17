La aplicación de mensajería tiene una nueva función para evitar posibles estafas. Mirá acá cómo podés hacerlo y el paso a paso.

Cómo activar el modo antirrobo de WhatsApp: ¿De qué se trata?

En la actualidad, los usuarios de WhatsApp denuncian intentos de estafas. Ante esta situación, la aplicación de mensajería ofreció una solución rápida y sencilla, a la que podés acceder fácilmente.

Si deseas reformar la seguridad de tu cuenta, debés activar este truco. Aunque no se trata de una herramienta oficial de WhatsApp, combina una serie de ajustes ya disponibles que, al activarse en conjunto, funcionan como un escudo extra frente a intentos de robo.

Cómo activar el modo antirrobo de WhatsApp: el paso a paso

Si deseas tener más seguridad en WhatsApp para evitar posibles estafas, debés modificar algunos ajustes en la aplicación de mensajería.

El primer paso es activar la verificación en dos pasos. Esta función añade un PIN de seis dígitos que se solicitarán cada vez que intentes iniciar sesión en un nuevo dispositivo.

El paso a paso para activar la verificación en dos pasos:

Abrir WhatsApp y dirigirse a Configuración (o Ajustes).

Seleccionar Cuenta.

Entrar en Verificación en dos pasos.

Pulsar en Activar.

Introducir un PIN de seis dígitos que puedas recordar fácilmente

Además, podés añadir una dirección de correo electrónico para recuperar el acceso en caso de olvidar el PIN. Es importante que estos seis números no los compartas con alguna persona.

Cómo activar el modo antirrobo en WhatsApp: revisar los dispositivos vinculados

Otra opción para activar este sistema de seguridad es la revisión de los dispositivos vinculados. WhatsApp permite utilizar la aplicación en celulares, tablets, computadoras o mediante la versión web. Esta opción, además de permitir más opciones, es una ventana de vulnerabilidad si no se controla de forma adecuada.

Para comprobar los accesos activos de WhatsApp: