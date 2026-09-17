Cómo es el gigantesco santuario natural que Ed Sheeran construyó en su propio campo con más de 14.000 árboles

Lejos de los escenarios y las multitudes, Ed Sheeran encaró un desafío monumental en el patio de su propia casa. El cantante británico decidió compensar la inmensa huella de carbono que generan sus continuos viajes internacionales transformando una antigua parcela agrícola en un santuario de biodiversidad.

La iniciativa, que arrancó en 2016 en su residencia del condado de Suffolk, pasó de ser un simple proyecto de paisajismo a una mega obra de restauración ambiental. Para lograrlo, el músico financió una campaña de reforestación masiva que alcanzó los 14.000 árboles plantados hacia el año 2021.

El estanque de la discordia y la batalla legal con sus vecinos

El plan maestro de Sheeran incluía la construcción de un gran estanque de conservación. Las autoridades municipales aprobaron la obra bajo una condición estricta: prohibieron expresamente su uso recreativo o como piscina, limitándolo solo a la protección natural.

Sin embargo, la instalación de escalones y un muelle de madera desató la furia de los vecinos de la zona en 2017. Tras múltiples denuncias, las inspecciones oficiales de 2019 confirmaron que no se estaban violando las normas y le dieron la derecha al artista.

Cómo funciona el «reasilvestramiento» del terreno

Convertir un campo arado y desgastado en un pulmón verde tiene un impacto directo e inmediato en el ecosistema. Al suspender la actividad agrícola tradicional y rodear el agua con bosques jóvenes, el equipo de Sheeran logró recrear microhábitats clave para la zona:

Refugio natural: La nueva vegetación alta brinda cobijo y alimento inmediato para miles de insectos.

La nueva vegetación alta brinda cobijo y alimento inmediato para miles de insectos. Cuna de anfibios: El estanque funciona como un sitio de reproducción indispensable para ranas y sapos que habían perdido su espacio.

El estanque funciona como un sitio de reproducción indispensable para ranas y sapos que habían perdido su espacio. Parada migratoria: La lámina de agua se convirtió en una estación de descanso y alimentación crucial para las aves de paso.

Con esta millonaria inversión, el autor de Shape of You busca impulsar el reasilvestramiento del Reino Unido, demostrando que la reconversión de tierras privadas es una herramienta real para mitigar la crisis climática global.

Con información de «The Economics».