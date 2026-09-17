Fuerte choque entre dos camiones en la Ruta 22: cuál es el estado de salud del conductor herido

La colisión tuvo lugar en el kilómetro 1180, un kilómetro al oeste del semáforo de la calle Félix Heredia (Foto: Franco Urchipía)

Dos camiones protagonizaron un fuerte choque sobre la Ruta Nacional 22 en cercanía a Guerrico. El siniestro provocó un amplio operativo de seguridad que obligó a cortar el tránsito y derivar la circulación hacia la Ruta Provincial 65.

El choque entre ambos camiones requirió un despliegue de los servicios de emergencia y obligó a las autoridades a cortar el tránsito para desviar los vehículos hacia la Ruta Provincial 65.

Fuerte choque entre dos camiones en la Ruta 22: cómo fue el accidente

La colisión ocurrió a la altura del kilómetro 1180, al oeste del semáforo ubicado en la intersección con la calle Félix Heredia. En ese tramo de la traza nacional, ambos transportes de carga circulaban en sentido oeste-este, provenientes desde el sector de Allen hacia General Roca.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, el hecho se desencadenó cuando un camión Iveco se encontraba detenido sobre la calzada a la espera de la habilitación del semáforo. En ese instante, un camión Mercedes Benz que marchaba por el mismo carril no logró frenar a tiempo e impactó de lleno contra la parte trasera del acoplado.

Como consecuencia del fuerte choque, la cabina del vehículo Mercedes Benz quedó completamente destruida en su parte frontal. La violencia del impacto obligó a convocar de urgencia al personal de Bomberos Voluntarios de General Roca, a efectivos del cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro y al equipo médico del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme).

Los rescatistas trabajaron en el sitio de la colisión para liberar al chofer del transporte embestidor, quien había quedado atrapado dentro del habitáculo. Una vez asistido y extraído de la estructura dañada, el conductor fue trasladado en ambulancia al hospital Francisco López Lima para recibir atención médica especializada. En tanto, el hombre de 43 años que manejaba el camión Iveco resultó ileso.

Cuál es el estado de salud del conductor asistido por el Siarme

Según informó una fuente del hospital López Lima, donde fue derivado el conductor del camión Mercedes Benz de 26 años, el joven ingresó al Servicio de Emergencias Médicas (SEM) derivado por la ambulancia del Siarme.

El paciente arribó al nosocomio hemodinámicamente estable, consciente y sin haber sufrido pérdida de conocimiento a pesar del impacto frontal contra la parte trasera del otro camión.

Tras las maniobras de rescate articuladas por los Bomberos Voluntarios y el personal del Siarme para lograr sacarlo de la cabina, los médicos constataron traumatismos en ambos miembros inferiores. Por la cinematica del trauma, el chofer quedó en observación médica y se le practicaron estudios complementarios de radiografía y ecoFAST, cuyos resultados arrojaron parámetros normales.

Fuerte choque entre dos camiones en la Ruta 22: el tránsito sufrió demoras debido al choque

El operativo de emergencia obligó al personal policial a interrumpir de forma total el flujo vehicular sobre la Ruta 22. Ante la gran acumulación de automóviles y transporte pesado, los agentes viales derivaron la circulación de manera preventiva hacia la Ruta Provincial 65 para aliviar el congestionamiento que se extendía por varios kilómetros.

Cerca de las 18, y tras el trabajo inicial de las dotaciones de rescate, las autoridades habilitaron un pase parcial para los vehículos utilizando el sector de la banquina. Las demoras en el tramo afectado se mantuvieron durante varias horas a la espera de la grúa de gran porte requerida para remover las unidades involucradas de la cinta asfáltica.

Fuentes del cuerpo de Seguridad Vial confirmaron que, más allá de la atención médica requerida por el chofer trasladado, el siniestro dejó importantes daños materiales en la infraestructura del vehículo embestidor y afectaciones directas sobre la fluidez del tránsito en el Alto Valle.