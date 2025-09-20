En el amplio catálogo de Netflix existen series y películas de todos los géneros, y muchas veces algunos contenidos pasan desapercibidos. Este es el caso de «Norsemen», una serie de origen noruego, estrenada originalmente en octubre de 2016, y cuyo desembarco a la N roja fue un año después. Todos los detalles de esta joya oculta de la plataforma.

Cómo es «Norsemen», la comedia vikinga que conquista a puro humor en Netflix

Dentro del amplio catálogo de Netflix podemos encontrar la serie noruega «Norsemen» (Vikingane en su idioma original), que se convirtió en una de las comedias más originales de los últimos años. Con un humor absurdo y satírico, logró darle una vuelta inesperada al universo vikingo, conquistando al público internacional gracias a la plataforma de streaming.

La primera temporada se estrenó en Noruega en octubre de 2016 y, menos de un año después, el 18 de agosto de 2017, desembarcó en Netflix a nivel mundial. La plataforma incorporó luego la temporada 2 en 2018 y la temporada 3 (una precuela que retrocede en el tiempo) en 2020.

La trama transcurre en el año 790 d.C. en Norheim, un pequeño pueblo vikingo donde conviven saqueos, luchas de poder, esclavitud y rituales, pero narrados con un tono completamente desopilante. El contraste entre las costumbres bárbaras y los diálogos modernos genera situaciones inesperadas que son el sello de la serie.

Entre los personajes principales se destacan:

Orm (Kåre Conradi), el hermano del jefe, que asume el liderazgo con métodos excéntricos.

Olav, verdadero líder de Norheim, cuyo regreso desencadena conflictos internos.

Rufus, un esclavo romano que busca introducir arte y cultura en la aldea, con resultados tan hilarantes como tensos.

La serie cuenta con tres temporadas y un total de 18 episodios de 30 minutos cada uno. Fue aclamada en su país, donde ganó el premio «Gullruten a Mejor Comedia» y recibió críticas positivas en medios internacionales como The Guardian, que la describió como una de las sátiras más originales de Netflix.

Aunque fue cancelada y no tendrá cuarta temporada, «Norsemen» se consolidó como un título de culto para quienes disfrutan de la combinación entre humor negro, sátira histórica y situaciones absurdas.