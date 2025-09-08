El secreto para cocinar el brócoli y que no quede amargo ni duro

El brócoli y sus múltiples atributos le permitieron ganarse un lugar de privilegio en el menú familiar. Su sabor particular, las propiedades nutritivas y la facilidad de su preparación hacen que todos recurramos a esta verdura con mucha frecuencia. Sin embargo, hay un requisito clave: se debe saber cómo cocinarlo para que no quede ni duro ni amargo.

Para que ellos reniegan porque les queda muy duro, se les deshace o le encuentran un gusto amargo, esta es la forma correcta de cocinar el brócoli.

Cómo cocinar el brócoli para que no quede amargo ni duro

Lo primero que hay que saber es que la etapa previa es igual de importante que la preparación misma. Estos son los pasos a seguir:

Poner el brócoli bajo la canilla para eliminar restos de tierra o impurezas.

Hacer un corte uniforme, dividiendo las ramas en trozos del mismo tamaño para que la cocción sea homogénea

Evitar tallos muy gruesos: se pueden pelar y trocear aparte o reservar para otro tipo de preparaciones.

Otro dato importante es que se puede suavizar el olor que despide el brócoli durante la cocción agregando unas gotas de limón, vinagre o leche en el agua hirviendo.

El problema más habitual es que se cocine en exceso o de forma incorrecta. Esto hará que quede duro o muy blando y que su sabor se torne amargo, poco agradable. El modo de prepararlo varía de acuerdo al tipo de cocción elegida.

La forma más tradicional y sencilla es cocinarlo en una olla con agua hirviendo. Para ello, se debe cumplir con el siguiente paso a paso:

Poner una olla con abundante agua y sal al fuego.

Cuando empiece a hervir, incorporá el brócoli.

Dejá cocer durante 3 a 4 minutos desde que vuelva a hervir.

Retirá del fuego y escurrí de inmediato.

Después de dejarlo enfriar unos minutos ya podrás condimentarlo como te guste y comerlo. Si lo vas a consumir más tarde, podés ponerlo en un recipiente con hielo para cortar la cocción y preservar la textura firme.

El tip clave para cocinar el brócoli

El tip fundamental es que nunca se deben superar los cinco minutos de cocción, porque pasado ese tiempo el brócoli pierde gran parte de sus nutrientes y su sabor ya no es el mismo.

Otra forma de cocinar el brócoli es al vapor. En este caso, el procedimiento es el siguiente:

Poné una olla con unos centímetros de agua en una olla.

Ubicá en su interior un colador o cesta metálica sin que toque el agua.

Agregá el brócoli en el colador y tapá.

Cociná durante 5 minutos desde que el agua hierva.

La gran ventaja de este método es que hace que el brócoli mantenga una textura firme, sin que el alimento se sature de agua.

Cuando lo que se busca es prepararlo con rapidez, un modo muy conveniente es el de la olla tapada:

Llená la olla con agua suficiente para cubrir el brócoli.

Añadí sal y cerrá bien la olla.

Cociná a fuego fuerte durante 3 minutos y luego reducí la intensidad otros 2 o 3 minutos.

Retirá con precaución, evitando el vapor directo.

En este caso tenés que estar muy atento para cuidar que no se pase. Si se cocina demasiado quedará muy blando y sin sabor.

Cuando hay que cocinar una porción muy pequeña también se puede utilizar el microondas. En este caso tenés que poner el brócoli en un recipiente apto para tal final y con tapa, aunque no debe cerrarse herméticamente.

Se debe cocinar durante 6 minutos a máxima potencia y luego probar la textura introduciendo un tenedor en el tallo. Si está al dente se puede servir directamente. La ventaja adicional de esta técnica es que evita los olores en la cocina.