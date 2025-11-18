Cómo hacer ceviche de algas y hongos: la receta de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity
Este martes, los participantes tuvieron que replicar el ceviche de algas y hongos del reconocido chef Germán Martitegui. La receta paso a paso para hacerla en casa.
Germán Martitegui volvió a sorprender en MasterChef Celebrity con una de las preparaciones más comentadas de la gala: un ceviche de algas y hongos, una receta fresca, innovadora y alineada con la cocina sustentable que el chef promueve desde hace años.
El plato se presentó durante una consigna en la que los participantes debían reinterpretar clásicos latinoamericanos con ingredientes alternativos y técnicas modernas. Martitegui aprovechó la ocasión para mostrar una propuesta vegetariana de alto nivel, demostrando que el ceviche no necesariamente necesita pescado para brillar. Marixa Bali y Emilia Attias fueron las mejores y se salvaron de la gala de eliminación.
Ceviche de algas y hongos: la receta de Germán Martitegui
El jurado explicó que el uso de hongos frescos y algas marinas combina texturas carnosas y sabores umami naturales, logrando una preparación intensa, ligera y llena de matices. “La clave es respetar el producto y lograr que el ácido cocine sin fuego”, señaló durante la emisión.
La receta sorprendió a los participantes que destacaron el equilibrio logrado entre el dulzor de los hongos, la salinidad de las algas y la frescura del aderezo típico del ceviche.
Ingredientes del ceviche de algas y hongos
- Hongos frescos (portobello, gírgolas o champiñones)
- Algas hidratadas (wakame u otra variedad comestible)
- Jugo de limón o lima
- Jugo de naranja (opcional)
- Aceite de oliva
- Cilantro fresco
- Cebolla morada finamente fileteada
- Sal
- Ají o chile picado
- Maíz cancha, chips de masa o algún crocante para acompañar
Paso a paso
- Preparar los hongos
Limpiarlos y filetearlos finamente para que se marinen mejor con los cítricos.
- Hidratar las algas
Si se utilizan algas secas, remojarlas unos minutos en agua fría hasta que recuperen textura. Escurrir bien.
- Marinar
En un bowl colocar hongos y algas y cubrir con jugo de limón (y algo de naranja si se busca suavizar la acidez). Dejar reposar unos 10 a 15 minutos para que se “cocinen” con el cítrico.
- Sumar la cebolla y el cilantro
Agregar la cebolla morada en pluma, cilantro picado, aceite de oliva, sal y ají a gusto. Mezclar bien.
- Emplatar
Servir en un cuenco o plato hondo y acompañar con un crocante, como maíz cancha, galletas de arroz, chips o láminas de masa horneada.
Ceviche de algas y hongos en MasterChef: una receta saludable y sustentable
Martitegui destacó que este tipo de preparaciones impulsan el consumo de productos no tradicionales, de bajo impacto ambiental y alto valor gastronómico. Además, el plato es libre de carnes, fresco, liviano y apto para quienes buscan una alimentación más natural.
El ceviche de algas y hongos elevó el nivel en MasterChef dejando a la cocina vegetariana como sofisticada, intensa y llena de sabor, incluso dentro del formato televisivo de mayor audiencia gastronómica del país.
Comentarios