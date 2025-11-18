Cómo hacer ceviche de algas y hongos: la receta de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity

Germán Martitegui volvió a sorprender en MasterChef Celebrity con una de las preparaciones más comentadas de la gala: un ceviche de algas y hongos, una receta fresca, innovadora y alineada con la cocina sustentable que el chef promueve desde hace años.

El plato se presentó durante una consigna en la que los participantes debían reinterpretar clásicos latinoamericanos con ingredientes alternativos y técnicas modernas. Martitegui aprovechó la ocasión para mostrar una propuesta vegetariana de alto nivel, demostrando que el ceviche no necesariamente necesita pescado para brillar. Marixa Bali y Emilia Attias fueron las mejores y se salvaron de la gala de eliminación.

Ceviche de algas y hongos: la receta de Germán Martitegui

El jurado explicó que el uso de hongos frescos y algas marinas combina texturas carnosas y sabores umami naturales, logrando una preparación intensa, ligera y llena de matices. “La clave es respetar el producto y lograr que el ácido cocine sin fuego”, señaló durante la emisión.

La receta sorprendió a los participantes que destacaron el equilibrio logrado entre el dulzor de los hongos, la salinidad de las algas y la frescura del aderezo típico del ceviche.

Ingredientes del ceviche de algas y hongos

Hongos frescos (portobello, gírgolas o champiñones)

Algas hidratadas (wakame u otra variedad comestible)

Jugo de limón o lima

Jugo de naranja (opcional)

Aceite de oliva

Cilantro fresco

Cebolla morada finamente fileteada

Sal

Ají o chile picado

Maíz cancha, chips de masa o algún crocante para acompañar

Paso a paso

Preparar los hongos

Limpiarlos y filetearlos finamente para que se marinen mejor con los cítricos. Hidratar las algas

Si se utilizan algas secas, remojarlas unos minutos en agua fría hasta que recuperen textura. Escurrir bien. Marinar

En un bowl colocar hongos y algas y cubrir con jugo de limón (y algo de naranja si se busca suavizar la acidez). Dejar reposar unos 10 a 15 minutos para que se “cocinen” con el cítrico. Sumar la cebolla y el cilantro

Agregar la cebolla morada en pluma, cilantro picado, aceite de oliva, sal y ají a gusto. Mezclar bien. Emplatar

Servir en un cuenco o plato hondo y acompañar con un crocante, como maíz cancha, galletas de arroz, chips o láminas de masa horneada.

Ceviche de algas y hongos en MasterChef: una receta saludable y sustentable

Martitegui destacó que este tipo de preparaciones impulsan el consumo de productos no tradicionales, de bajo impacto ambiental y alto valor gastronómico. Además, el plato es libre de carnes, fresco, liviano y apto para quienes buscan una alimentación más natural.

El ceviche de algas y hongos elevó el nivel en MasterChef dejando a la cocina vegetariana como sofisticada, intensa y llena de sabor, incluso dentro del formato televisivo de mayor audiencia gastronómica del país.