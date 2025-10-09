Cómo hacer focaccia en simples pasos: la receta de Donato De Santis 

Decir Donato De Santis hace que muchos piensen en pasta, pero no es la única comida típica que nos trae el famoso chef parte de MasterChef Celebrity. En su libro “Pura Cocina Italiana”, el chef también incluyó una versión de la focaccia, un tipo de pan típico de Italia.

En lo que el titula como “Focaccia con Olive Aglio e Rosmarino”, esta comida es originaria de Liguria, una de las tantas regiones que tiene Italia, pero rápidamente se expandió por el resto de las regiones, teniendo cada una su propia versión.

Receta de Focaccia por Donato De Santis

Ingredientes:

1 fuente de 30×40 cm, 400 gramos de harina 0000, 15 gramos de levadura fresca de cerveza, 280 ml de agua apenas tibia, ½ vaso de agua (en este caso para el final), 3 cebollas blancas cortadas en juliana, 1 diente de ajo grande, 100 gramos de aceitunas descarozadas y aplastadas (pueden ser verdes o negras), 4 pocillos de aceite de oliva, hojas de romero fresco y sal fina y gruesa.

Preparación:

En cuanto a la preparación de la focaccia, se comienza con la cebolla. Esta se debe cocinar con una olla tapada a fuego muy bajo, junto con uno de los cuatro pocillos de aceite de oliva. Se salmpimienta para luego ser sacada del fuego una vez que ya esté cocida.

Luego se continua con el ajo, que se licua junto al agua tibia. En ese mismo lugar también se debe ubicar la levadura y otro de los pocillos de aceite. Luego en otro recipiente se trabaja con la harina, mezclándola con una cucharada de sal y los dos pocillos de aceite restantes. Una vez lista esta última preparación, se debe incorporar las dos anteriores y mezclar hasta lograr que quede de forma homogénea. Una vez logrado esto, se pasa a un molde rectangular previamente aceitado.

Este molde debe ser dejado leudando un par de centímetros para que luego sean agregados a la focaccia el romero y las aceitunas. Luego de incorporarlos se vuelva a dejar leudar, en este caso durante 15 minutos.

Pasado este tiempo, se espolvorea sal gruesa y se le agrega un pocillo y medio de agua. Tras ello se pasa al horno, bien caliente, durante 20 o 25 minutos. Una vez pasado el tiempo se deja enfriar y la focaccia está lista para comerse.

Más allá de lo que es estrictamente la receta, el chef también da lo que él llama un “Donatip”, haciendo juego con su nombre. Aconseja que al momento de cocinar, se puede suavizar el ajo hirviendo los dientes en leche o incluso envolviendo la cabeza en aluminio y cocinandola 20 minutos en el horno.