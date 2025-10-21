Así es “Bahar”, la nueva novela turca que llega a Telefe y promete emocionar a todo el país

En pocos días, Telefe suma a su pantalla una de las producciones turcas más exitosas de los últimos años: “Bahar”, una historia conmovedora sobre la fuerza interior, la resiliencia y el poder de las segundas oportunidades. Con un elenco estelar encabezado por Demet Evgar, esta ficción ya conquistó a millones de espectadores en el mundo y ahora busca repetir el fenómeno en la Argentina.

“Bahar”, la nueva novela turca que llega a Telefe

La trama sigue la vida de Bahar, una mujer que en su juventud deja su carrera como médica para dedicarse a su familia. Sin embargo, tras atravesar una enfermedad grave, decide volver a ejercer su vocación veinte años después. Su regreso al hospital marca el inicio de un intenso proceso de transformación personal, que la enfrentará a su pasado y a una dolorosa traición matrimonial.

En su vuelta al trabajo, Bahar se ve obligada a colaborar con su esposo, el Dr. Timur, jefe de cirugía, interpretado por Mehmet Yilmaz Ak, mientras el Dr. Evren —encarnado por Buğra Gülsoy— se convierte en un apoyo fundamental en su camino hacia la recuperación y la independencia emocional.

Con un guion sensible y actuaciones potentes, “Bahar” se posiciona como una de las apuestas más esperadas de Telefe para esta temporada. La ficción combina drama, emoción y reflexión, explorando temas universales como el amor, la traición y la búsqueda de la felicidad personal.

Estrenada con gran éxito en Turquía y adaptada en varios países, la novela fue elogiada por su mirada moderna sobre la mujer contemporánea y su capacidad de reconstruirse ante la adversidad.

“Bahar” llega a Telefe para sumarse al fenómeno de las novelas turcas que conquistan al público argentino con sus historias intensas y personajes inolvidables. Una producción que promete emocionar, inspirar y convertirse en el nuevo favorito de las noches televisivas.

