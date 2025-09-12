A menudo en las góndolas vemos huevos de cáscara blanca y naranja, lo cual despierta la duda sobre si tienen alguna diferencia en sabor, calidad o nutrientes. Aunque ambas opciones parecen similares, ciertos factores marcan diferencias sutiles. Conocé los detalles.

Qué diferencias hay entre los huevos de cáscara blanca y marrón, según los expertos

La principal diferencia entre los huevos de cáscara blanca y naranja radica en la raza de las gallinas que los producen. Las gallinas de plumas y lóbulos blancos suelen poner huevos de cáscara blanca, mientras que las de plumas y lóbulos rojizos ponen huevos naranjas. Sin embargo, el color de la cáscara no afecta el sabor ni el valor nutricional de los huevos, por lo que esta distinción es solo externa.

Algunos puntos clave que distinguen estos tipos de huevos son:

Raza de la gallina: Las gallinas blancas ponen huevos de cáscara blanca; las rojizas, huevos de cáscara naranja.

Diferencia visual: La cáscara es de un color diferente, pero el interior es igual en ambos casos.

Precio y preferencia: En algunas regiones, los huevos de cáscara naranja suelen ser preferidos y, en ocasiones, pueden tener un precio más alto por percepción de calidad.

Calidad y sabor: No existen diferencias reales en sabor o nutrientes debido al color de la cáscara.

¿Cuántos huevos se consumen en Argentina per cápita? El récord histórico que se registró en 2025

El consumo de huevos en Argentina alcanzó en el primer semestre de 2025 una cifra sin precedentes: 380 unidades per cápita, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA).

La producción totalizó 384 unidades por habitante (32 docenas), resultado de inversiones y prácticas sostenibles en el sector avícola.

Desde la entidad destacaron que este logro se alcanzó gracias al compromiso permanente de los productores con un esquema de trabajo sustentable y basado en buenas prácticas.

La incorporación de tecnología, la ampliación y construcción de nuevas granjas y la adopción de sistemas de manejo más eficientes fueron claves para impulsar la productividad.