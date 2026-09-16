Cómo será la final de Gran Hermano: el conflicto entre las finalistas que anticipó el desenlace

Yisela “Yipio” Pintos y Solange Abraham se convirtieron en las dos finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada y este miércoles 16 de septiembre se enfrentarán en la votación que definirá a la ganadora del reality.

Antes de conocer el resultado, ambas atravesaron sus últimas horas dentro de la casa acompañadas por familiares y seres queridos, en una instancia especial previa al cierre de una edición que se extendió durante más de seis meses.

En tanto, Charlotte Caniggia quedó en el tercer puesto el lunes 14 de septiembre. Tras la gran final de este miércoles, el jueves 17 se realizará la entrega de los premios correspondientes a los participantes que llegaron al podio.

Cuáles son los premios de Gran Hermano: Generación Dorada

La participante que consiga el primer puesto recibirá $70 millones, una casa y el tradicional trofeo realizado por el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols.

Quien termine en el segundo lugar obtendrá $20 millones y una vivienda, mientras que Charlotte Caniggia, que ya se aseguró el tercer puesto, recibirá $10 millones.

Yipio y Solange: una final marcada por una fuerte rivalidad

La definición tendrá además un condimento especial por la tensa relación que Yipio y Solange mantuvieron durante buena parte de la convivencia.

El enfrentamiento se profundizó meses atrás, cuando las participantes formaban parte de grupos diferentes dentro de la casa. Uno de los episodios que marcó esa división se produjo a raíz de comentarios xenófobos de Carmiña Masi contra Jenny Mavinga, situación que generó fuertes cruces entre los jugadores.

En ese contexto, Yipio se enfrentó con Solange y Cinzia, mientras las distintas posturas frente al conflicto terminaron profundizando la división entre los grupos.

Ahora, después de meses de estrategias, discusiones, alianzas y eliminaciones, Yipio Pintos y Solange Abraham quedaron frente a frente en la última votación de Gran Hermano: Generación Dorada. Este miércoles, el público tendrá la palabra final.