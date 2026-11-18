Carmen Barbieri volvió a la televisión después de atravesar un complicado cuadro de salud que la mantuvo alejada de su programa. La conductora de 71 años reapareció este lunes 16 de noviembre al frente de Con Carmen, por El Nueve, y sorprendió con un relato sobre los momentos más difíciles de su internación. Entre lágrimas, agradecimientos y su característico humor, reconoció que llegó a temer por su vida.

Según informaron Infobae, TN y Primicias Ya, la actriz permaneció internada en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, después de contraer COVID-19 y desarrollar posteriormente una infección urinaria. Aunque recibió el alta médica y retomó sus actividades laborales, reconoció que todavía se encuentra débil y que deberá continuar con controles médicos.

Carmen Barbieri contó qué le pasó durante su internación: “Casi me muero”

El regreso de Carmen Barbieri a su programa estuvo marcado por la emoción. Apenas ingresó al estudio, sus compañeros la recibieron con aplausos y muestras de cariño.

La conductora agradeció el acompañamiento y, poco después, comenzó a describir lo que había atravesado durante las últimas semanas.

“Casi me muero, casi me internan, casi, casi hago una infección generalizada”, expresó al recordar el episodio.

Luego explicó que todo comenzó con un cuadro de coronavirus que se complicó cuando estaba empezando a recuperarse.

“Tuve un COVID y cuando se estaba yendo, entró una bacteria. Me dio una infección urinaria”, relató.

Barbieri explicó que la combinación de ambas enfermedades la dejó prácticamente sin fuerzas y que necesitó atención médica para superar el cuadro.

A pesar de la gravedad que describió, eligió transmitir su experiencia con humor y agradecer a quienes la acompañaron durante la recuperación.

Carmen Barbieri reveló que tuvo 41 grados de fiebre y temió por su vida

Uno de los momentos más impactantes de su relato llegó cuando recordó la fiebre que sufrió durante la enfermedad.

“El viernes tenía, creí que me moría, 41 de fiebre”, contó frente a sus compañeros.

La conductora reconoció que atravesó días especialmente difíciles y que llegó a sentirse extremadamente debilitada.

Durante su internación recibió antibióticos, sueros y distintos tratamientos indicados por los profesionales que la atendieron.

También agradeció públicamente al personal de la Clínica Zabala y al médico que estuvo a cargo de su seguimiento.

El cuadro generó preocupación entre sus familiares, compañeros de trabajo y seguidores, especialmente después de que debiera ausentarse de la televisión durante varios días.

Cómo sigue la salud de Carmen Barbieri después de recibir el alta médica

Aunque regresó a trabajar, Carmen Barbieri reconoció que todavía no se recuperó por completo.

Durante su reaparición televisiva explicó que continúa con debilidad física y que presenta anemia.

“Estoy débil, estoy anémica”, admitió, aunque destacó su alegría por volver a encontrarse con el equipo.

En una entrevista previa con Teleshow, la conductora también había reconocido que se agitaba con facilidad y que necesitaba descansar mucho más de lo habitual.

Incluso contó que, durante uno de los días posteriores al alta, durmió prácticamente toda la jornada y se despertaba para controlar si tenía fiebre.

La actriz aseguró que su estado general mejoró, pero que todavía necesita tiempo para recuperar sus fuerzas.

Carmen Barbieri deberá volver a la clínica para realizarse nuevos estudios

Durante su regreso a Con Carmen, la conductora también adelantó que tiene previsto volver a internarse durante algunas horas para someterse a controles médicos.

Según explicó, el procedimiento será breve y permitirá evaluar cómo evoluciona después de los tratamientos que recibió.

“El sábado me interno otra vez, pero cinco horitas nada más, para que me hagan todos los estudios”, detalló.

La visita médica está prevista para el próximo sábado 21 de noviembre y, de acuerdo con lo expresado por la propia Barbieri, tendrá como objetivo realizar estudios de seguimiento.

No se informó que exista una nueva complicación ni que necesite una internación prolongada.

La emoción de Carmen Barbieri al reencontrarse con sus compañeros

Más allá de los detalles médicos, uno de los momentos más emotivos de su regreso fue el reencuentro con el equipo de Con Carmen.

La conductora aseguró que extrañó profundamente el trabajo y que volver al estudio representó una alegría después de las semanas difíciles.

“Estoy feliz de volver a trabajar”, expresó ante sus compañeros.

También agradeció el acompañamiento que recibió durante su ausencia y las muestras de afecto de quienes estuvieron pendientes de su evolución.

El regreso de Carmen Barbieri llevó tranquilidad a sus seguidores, aunque la actriz dejó en claro que todavía continúa recuperándose.

Por ahora, la conductora retomó su actividad televisiva y tiene previstos nuevos controles médicos para evaluar su evolución después del COVID-19 y la infección urinaria que motivaron su internación.