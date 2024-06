El incómodo reclamo que le hizo Denisse a Bautista tras su «boda» en Gran Hermano

Luego de un tenso miércoles en Gran Hermano donde se reveló la última placa de nominados de esta edición del certamen llegó un jueves lleno de celebraciones. Ayer se celebraron 3 bodas falsas en la casa de Gran Hermano, oficiadas por Big Ari, con «La Tora», Sol Pérez y Juli Poggio como testigos.

denisse enojada porque bautista no le dijo te amo y tira “hay que trabajar eso de la comunicación”



PAPELON, se casaron y ni siquiera se entienden chau cerrame la 8



pic.twitter.com/LcK4HTEd6d — TIXY ⋆·˚ ༘ * (@sol_breckman) June 28, 2024

Dos de las parejas de esta edición de Gran Hermano se casaron: Nicolás se casó con Florencia y Bautista con Denisse. También se casaron Emmanuel y Darío, algo que propuso Santiago Del Moro, a pesar de que los participantes no son pareja. Si bien las bodas tuvieron muchos momentos tiernos y emotivos un comentario de una de «las novias» descolocó a los televidentes.

Denisse se fue enojada después de la boda: El Motivo

Vestidos con una clásica vestimenta de boda, Denisse González y Bautista Mascia se «casaron» dentro de la casa de Gran Hermano. Las caricias, besos y tiernas palabras conmovieron a los televidentes que presenciaron la de «boda Baunisse», quienes se conocieron en la casa y rápidamente comenzaron una intensa relación.

«Te voy a decir algo que ya lo sabés: te pienso todos los días. Sabés que sos una persona que yo quiero muchísimo. Te pienso un montón, de verdad, más de lo que vos pensás” le dijo Bauti a su novia cuando llegó el momento de los votos.

“Verte entrar en la segunda vuelta fue una cosa que a mí me llenó el alma totalmente. Volverte a ver ahora es hermoso. Estás hermosa. Sos hermosa por fuera, por dentro y por donde lo mires. Estoy muy contento de haberte conocido y espero seguir conociéndote. Te quiero un montón. Sos lo más lindo que me llevo acá” dijo el «hermanito» emocionado, conmoviendo a los televidentes.

Luego, fue el momento de la jugadora eliminada para decir sus votos. “Estoy feliz de haberte conocido. Estoy orgullosa de la persona que sos. Me encanta que seas transparente y me encanta que brilles sin apagar la luz de nadie” expresó Denisse.

“La realidad es que apenas agarraste esa guitarra, yo me fijé en vos, tenés muchísimo talento y un montón de cosas hermosas. Te estoy esperando afuera y te voy a seguir esperando y bancando lo que sea necesario» confesó emocionada. «Te extrañé en serio. No es chiste. Así que te vas a tener que hacer cargo” cerró sus votos «la novia».

Luego del casamiento llegó el momento de que Florencia y Denisse se despidan de «los bros» quienes siguen en juego dentro de la casa. Mientras «Florico» se despedía a los besos y diciéndose «te amo», el jugador uruguayo le dijo «Te quiero mucho» a su novia, algo que ella no se tomó nada bien.

«Hay que trabajar eso de la comunicación» dijo Denisse, visiblemente enojada. «No te podes enojar por eso» contestó él. «Yo espero un te amo en algún momento» reclamó la exparticipante mientras se iba de la casa, dejando a Bautista confundido.