A menos de un mes de su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sorprendieron con una producción fotográfica en la que dejaron al descubierto su costado más íntimo.

En una entrevista con Vogue México, difundida por PrimiciasYa, la cantante reflexionó sobre su historia de amor y destacó el papel fundamental que tuvo el futbolista durante los momentos más difíciles de su vida.

Tini Stoessel reveló la importancia de Rodrigo De Paul en su vida

Durante la charla, la artista recordó el período en el que estuvieron separados y reconoció que aquella experiencia les permitió reencontrarse con una mirada diferente sobre su relación.

Tras atravesar distintas situaciones personales, ambos descubrieron que compartían los mismos proyectos y deseos para el futuro.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Tini destacó el acompañamiento de De Paul en su proceso de crecimiento personal y en su búsqueda de una vida más libre de las presiones externas.

La cantante reconoció que el futbolista fue un sostén fundamental en diferentes etapas de su vida, especialmente cuando atravesó situaciones complejas.

Los detalles del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En plena cuenta regresiva para la boda, que tendría lugar el próximo 19 de diciembre, la artista reveló que se involucró personalmente en la organización de la celebración.

Incluso, confesó que escribió alrededor de 180 páginas con ideas para el evento y realizó dibujos para imaginar cómo será la ceremonia.

Su intención es que cada detalle, desde la ambientación hasta el vestido de novia, tenga un significado relacionado con su historia de amor.

Tini Stoessel reveló su deseo de convertirse en madre

Más allá de su exitosa carrera musical, la intérprete también habló de uno de sus mayores anhelos personales: convertirse en madre.

Si bien reconoció que no sabe cuándo llegará ese momento, aseguró que la maternidad forma parte de los sueños que imagina para su futuro.

La pareja también contó que, después de varios meses de búsqueda, encontró una propiedad donde proyecta construir su hogar.

Así, entre compromisos profesionales y los preparativos del casamiento, Tini y Rodrigo se encaminan hacia una nueva etapa de su relación.