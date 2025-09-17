El bienestar físico va más allá de lo estético: también fortalece la autoestima y ayuda a enfrentar las tareas de la vida cotidiana con mayor energía. En la actualidad, existe una amplia variedad de rutinas de ejercicios que aseguran grandes resultados, pero surge la pregunta: ¿cuál es realmente el más efectivo para quemar calorías? A continuación, te contamos qué dicen los expertos.

Cuál es el ejercicio más efectivo para quemar calorías según los expertos

Especialistas en salud y actividad física aseguran que la combinación entre una alimentación equilibrada y ejercicios adaptados a cada persona es la estrategia clave. Sam Quinn, entrenador personal indicó a The Telegraph que no es necesario someterse a rutinas exhaustivas ni dietas hiper estrictas, solo basta con ponerse objetivos realistas, acordes a las posibilidades de cada uno, teniendo en cuenta algunos detalles.

Las diferencias entre ejercicios como caminar, correr, nadar, andar en bicicleta, realizar entrenamientos HIIT o levantamiento de pesas son claras en cuanto a demanda física y cantidad de calorías quemadas. Por ejemplo, para lograr el objetivo de 250 calorías quemadas, cada actividad requiere diferente nivel de esfuerzo y tiempo:

Caminar :

Realizar 3.500 pasos a paso ligero durante 35 minutos permite quemar unas 250 calorías. Es una de las opciones más accesibles y sostenibles, ideal para principiantes o personas con limitaciones físicas.

: Realizar 3.500 pasos a paso ligero durante 35 minutos permite quemar unas 250 calorías. Es una de las opciones más accesibles y sostenibles, ideal para principiantes o personas con limitaciones físicas. Correr:

Recorrer cuatro kilómetros cumple este objetivo calórico. Correr se caracteriza por su intensidad y su impacto sobre la fuerza física y la composición corporal.

Recorrer cuatro kilómetros cumple este objetivo calórico. Correr se caracteriza por su intensidad y su impacto sobre la fuerza física y la composición corporal. Nadar :

Completar 35 largos en una piscina de 50 metros también equivale a una quema de 250 calorías. La natación es un ejercicio integral de bajo impacto, apto para trabajar diferentes grupos musculares.

: Completar 35 largos en una piscina de 50 metros también equivale a una quema de 250 calorías. La natación es un ejercicio integral de bajo impacto, apto para trabajar diferentes grupos musculares. Ciclismo :

Un recorrido de 12 kilómetros en bicicleta permite alcanzar el mismo gasto calórico. La intensidad y duración pueden ajustarse a la condición de cada persona.

: Un recorrido de 12 kilómetros en bicicleta permite alcanzar el mismo gasto calórico. La intensidad y duración pueden ajustarse a la condición de cada persona. Entrenamientos HIIT:

Una sesión de entrenamiento de intervalos de alta intensidad de 25 minutos logra la meta de 250 calorías. Aunque resulta muy eficaz, requiere precaución para quienes no cuentan con experiencia previa.

Una sesión de entrenamiento de intervalos de alta intensidad de 25 minutos logra la meta de 250 calorías. Aunque resulta muy eficaz, requiere precaución para quienes no cuentan con experiencia previa. Levantamiento de pesas:

Necesita una hora para quemar 250 calorías, pero su beneficio radica en el desarrollo de masa muscular, lo cual incrementa el gasto calórico en reposo.

Alimentación adecuada: la otra clave para quemar calorías, según los expertos

La terapeuta nutricional Stephanie Weekes, sugirió en The Telegraph evitar los refrigerios entre comidas. “No comer entre comidas estimula al cuerpo a quemar el exceso de grasa”, explicó Weekes.

Además sugirió reducir el consumo de calorías vacías procedentes de productos ultraprocesados como barras de chocolate, gaseosas, alcohol y golosinas. Además, es importante priorizar alimentos ricos en proteína y fibra, en lugar de optar por carbohidratos simples.

Para enriquecer el perfil nutricional y prolongar la saciedad, Weekes propone añadir legumbres, semillas, vegetales u hongos a las comidas habituales. Aconsejó intentar consumir hasta 30 tipos de vegetales distintos por semana para diversificar la microbiota intestinal y aumentar el aporte de fibra.

La clave está en la constancia, la personalización y en combinar ajustes en la dieta con ejercicios acordes a las propias capacidades. Este enfoque, resulta más realista, sostenible y saludable.