Menú saludable para esta semana: combinación de carnes, pescado, huevos y verduras

El objetivo es ofrecer alternativas prácticas que puedan aplicarse en la rutina diaria, manteniendo un balance entre proteínas, carbohidratos de buena calidad y vegetales frescos.

Menú semanal saludable.

En un contexto donde cada vez más personas buscan mejorar su alimentación y llevar un estilo de vida equilibrado, proponemos un menú semanal saludable que incluye variedad de proteínas —como pollo, carne roja magra, pescado y huevos— junto con una amplia gama de verduras y frutas de estación.

Menú saludable para esta semana: combinación de carnes, pescado, huevos y verduras

Lunes

  • Almuerzo: Pechuga de pollo a la plancha con ensalada de espinaca, tomate y zanahoria rallada.
  • Cena: Tortilla de 2 huevos con brócoli + ensalada de hojas verdes.

Martes

  • Almuerzo: Carne magra (bife de cuadril) a la plancha con ensalada de rúcula y remolacha.
  • Cena: Filete de pescado al horno con limón + calabacín y zapallo asados.

Miércoles

  • Almuerzo: Pollo al horno con batata asada + ensalada fresca de lechuga y pepino.
  • Cena: Revuelto de huevos con champiñones, cebolla y pimientos.

Jueves

  • Almuerzo: Carne magra salteada con brócoli, zanahoria y cebolla (tipo wok).
  • Cena: Pescado a la plancha con ensalada de espinaca, tomate y huevo duro.

Viernes

  • Almuerzo: Pechuga de pollo grillada con ensalada de repollo morado, zanahoria y manzana verde.
  • Cena: Omelette de claras y yema con espinaca + guarnición de calabaza al horno.

Sábado

  • Almuerzo: Carne magra a la parrilla con ensalada de hojas verdes, tomate y cebolla.
  • Cena: Filete de pescado a la plancha con ensalada de rúcula, palta y zanahoria.

Domingo

  • Almuerzo: Pollo al horno con papas y zanahorias asadas + ensalada fresca.
  • Cena: Ensalada proteica con huevo duro, atún, tomate y lechuga.

