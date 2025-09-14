En un contexto donde cada vez más personas buscan mejorar su alimentación y llevar un estilo de vida equilibrado, proponemos un menú semanal saludable que incluye variedad de proteínas —como pollo, carne roja magra, pescado y huevos— junto con una amplia gama de verduras y frutas de estación.

El objetivo es ofrecer alternativas prácticas que puedan aplicarse en la rutina diaria, manteniendo un balance entre proteínas, carbohidratos de buena calidad y verduras frescas.

Menú saludable para esta semana: combinación de carnes, pescado, huevos y verduras

Lunes

Almuerzo: Pechuga de pollo a la plancha con ensalada de espinaca, tomate y zanahoria rallada.

Cena: Tortilla de 2 huevos con brócoli + ensalada de hojas verdes.

Martes

Almuerzo: Carne magra (bife de cuadril) a la plancha con ensalada de rúcula y remolacha.

Cena: Filete de pescado al horno con limón + calabacín y zapallo asados.

Miércoles

Almuerzo: Pollo al horno con batata asada + ensalada fresca de lechuga y pepino.

Cena: Revuelto de huevos con champiñones, cebolla y pimientos.

Jueves

Almuerzo: Carne magra salteada con brócoli, zanahoria y cebolla (tipo wok).

Cena: Pescado a la plancha con ensalada de espinaca, tomate y huevo duro.

Viernes

Almuerzo: Pechuga de pollo grillada con ensalada de repollo morado, zanahoria y manzana verde.

Cena: Omelette de claras y yema con espinaca + guarnición de calabaza al horno.

Sábado

Almuerzo: Carne magra a la parrilla con ensalada de hojas verdes, tomate y cebolla.

Cena: Filete de pescado a la plancha con ensalada de rúcula, palta y zanahoria.

Domingo