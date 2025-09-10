Una alimentación rica en frutas y verduras es fundamental para la salud, ya son fuentes de vitaminas, minerales y fibra, esenciales para prevenir enfermedades cardíacas y respiratorias. Existen variedad de recetas para incorporarlas a cualquier comida e incluso algunas pueden comerse solas. Pero ¿cuántas porciones son necesarias? Te contamos acá.

Cuántas frutas y verduras hay que comer por día para mejorar la salud, según los especialistas

La ciencia lleva décadas observando los efectos de las frutas y verduras en el organismo. No se trata solo de sumar color a las comidas o de incluir una manzana como gesto simbólico. Hay patrones, proporciones y combinaciones que podrían cambiar radicalmente los niveles de energía, la respuesta inmunológica y hasta las probabilidades de enfrentar ciertas enfermedades a lo largo de la vida.

Pero dichos beneficios surgen a partir de cierta constancia en la alimentación y dependerá de cuánto, cómo y con qué regularidad se consuman. Según explica un informe de The Conversation, una única porción diaria de estos alimentos podría reducir el riesgo de muerte por cualquier causa en un 10%.

La misma investigación detalla que, con cinco porciones al día, esa cifra trepa al 30%, y si se alcanzan las diez, el beneficio llegaría hasta un 40%, especialmente si predominan las verduras.

Un estudio de Harvard Medical School señala que, si bien las frutas captan la atención por su sabor y practicidad, las verduras tienen un rol más determinante en los beneficios generales, por lo que se recomienda consumir tres raciones de verduras y dos de frutas al día.

Es decir; no alcanza con sumar una fruta esporádica al desayuno o con preparar una ensalada una vez por semana. Sin embargo, tampoco es necesario convertir la alimentación en un sistema restrictivo, sino de encontrar el balance justo para incorporar entre cinco y seis porciones de frutas y verduras al día, en distintas comidas, con variedad y constancia.

Incorporarlas a la rutina de alimentación tiene múltiples beneficios: mejoran el tránsito intestinal, mayor regulación de la presión arterial, reducción de la inflamación crónica, y menor riesgo de enfermedades metabólicas.

Los especialistas recomiendan incorporar de a poco el hábito para no frustrarse: intentar desayunando fruta fresca o verduras salteadas acompañadas de galletas de arroz, ensaladas completas al almuerzo, guarniciones vegetales o cremas caseras o hummus en la cena y snacks que incluyan bastones de zanahoria, tomates cherry o una fruta entera.