Damián De Santo le hizo un sentido homenaje a Romina Yan: «Fue muy buena compañera, muy buena persona»

Este lunes Bake Off Famosos se estrenó en la pantalla de Telefe y las distintas celebridades argentinas se enfrentaron al primer desafío del reality para encontrar al mejor pastelero. Los concursantes tuvieron que trasladar “un momento de felicidad en sus vidas” en seis deliciosos cupcakes.

Quien emocionó a la audiencia fue Damián De Santo, que inspiró su cocina en uno de los momentos más especiales de su carrera actoral, cuando compartió pantalla con la fallecida Romina Yan en B&B.

«Fue el último programa que ella hizo de ficción. Romina fue muy buena compañera, muy buena persona. La verdad es que la disfruté mucho y la quería dejar expresada de alguna manera en estos cupcakes”, explicó el actor Betular y Botana.

El mensaje de Cris Morena dedicado a Romina Yan

“Hijita amada, hoy estás más que siempre en mi. Sos presencia permanente que me abre el corazón, me lo agranda, me duermo con vos y me despierto con vos”, inicia el video que lleva la voz en off de Morena.

“Sé que estás porque aprendí a sentirte. Nuestro amor se agranda porque tu compañía es eterna», continúa, mientras la imagen muestra una foto de Romina junto con algunas velas y mariposas azules.

«Te voy a elegir en todas mis vidas, hijita. En todas, Ro. Te amo, Mamita”, rememoró con voz tierna a su hija que fue producto de su relación con Gustavo Yankelevich.

El texto que acompaña al film replica al video. Rápidamente llegaron los comentarios de fanáticos como también, reconocidas figuras. Nicolás Vazquez posteó un corazón blanco junto a un signo de infinito. Mientras que Diego Topa utilizó corazones para sumarse al recuerdo, al igual que su colega, “Muni” Seligmann.

Bake Off lideró la franja horaria de la noche

La cuarta edición del reality de pasteleros volvió con nueva conducción, nuevo jurado y flamantes participantes, entre ellos músicos, periodistas, deportistas, actores e influencers. Además, marca la vuelta a la televisión de los chefs Maru Botana y Christophe Krywonis.

Durante su inicio, Bake Off Famosos debutó con 8.6 puntos que le dejó Margarita, rápidamente escaló a 11 puntos. Cercano a la media hora, el programa subió a 12.1. Sin embargo, pasada las 10:30 el reality de Telefe tuvo un leve descenso a 11.9 pero rápidamente remontó.

Finalmente, Bake Off conducido por Wanda Nara, lideró la franja con 12.6 puntos de rating.