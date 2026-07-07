Mauro Icardi estalló contra Yanina Latorre y la amenazó con revelar información privada

El conflicto entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo. Luego de que la conductora brindara información sobre la situación judicial y laboral del futbolista, el delantero respondió con una serie de publicaciones en redes sociales en las que cuestionó su credibilidad y lanzó fuertes acusaciones personales.

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, el enfrentamiento entre ambos se intensificó en los últimos días, luego de que Latorre insinuara un supuesto vínculo entre Eugenia «La China» Suárez y el piloto de Turismo Carretera Franco Deambrosi. Previamente, la periodista también había revelado una supuesta discusión entre la actriz e Icardi en un boliche por Ekaterina Ojeda.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Mauro Icardi

Durante la emisión de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre aseguró que Mauro Icardi y La China Suárez tienen previsto viajar a Turquía en los próximos días.

Sin embargo, explicó que el futbolista debería acreditar una actividad laboral en ese país para poder salir de Argentina, ya que —según sostuvo— figura como deudor alimentario.

Además, reveló que Icardi presentó ante la Justicia un contrato por tres meses como embajador de marca de Cosmedica Clinic, una empresa dedicada a tratamientos de estética capilar.

La durísima respuesta de Mauro Icardi

Tras escuchar las declaraciones de la conductora, Icardi recurrió a sus redes sociales para responderle con un mensaje cargado de ironía y críticas.

En primer lugar, cuestionó el trabajo periodístico de Latorre y sostuvo que durante años utilizó el micrófono para «inventar o repetir un discurso» con el objetivo de victimizarse.

También aseguró que la panelista perdió credibilidad y afirmó que sus versiones ya no tienen el mismo impacto de otros tiempos.

Las acusaciones personales contra Yanina Latorre

Lejos de quedarse únicamente en el plano mediático, el delantero fue un paso más allá y deslizó que conoce información privada sobre la conductora.

En una de sus publicaciones insinuó que Yanina Latorre habría quedado excluida de reuniones familiares por cuestiones personales, aunque no aportó pruebas sobre esa afirmación.

Además, dejó entrever que podría revelar nuevos datos en los próximos días y apeló al formato de los tradicionales «enigmáticos» televisivos, muy utilizado en los programas de espectáculos.

La referencia al viaje de Yanina Latorre a Miami

En el cierre de su descargo, Icardi también hizo referencia al próximo viaje que la conductora tendría previsto realizar a Miami.

El futbolista vinculó ese dato con antiguos rumores sobre una supuesta infidelidad de Diego Latorre, dejando abierta la posibilidad de continuar el enfrentamiento en redes sociales.

De esta manera, el cruce entre Mauro Icardi y Yanina Latorre suma un nuevo episodio, mientras la disputa entre ambos continúa escalando públicamente.