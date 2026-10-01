MasterChef Celebrity: quiénes sorprendieron al jurado y qué famosos quedaron complicados

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya puso a prueba a sus 24 participantes y comenzó a separar a quienes tuvieron un buen comienzo de aquellos que deberán pelear por seguir en competencia. La segunda tanda de famosos enfrentó un desafío con hielo, mariscos y varios momentos de tensión frente al jurado.

Apenas comenzó la nueva temporada de MasterChef Celebrity, la competencia empezó a mostrar quiénes llegan con mayores conocimientos de cocina y quiénes tendrán que mejorar rápidamente para evitar quedar en riesgo.

Después del debut de los primeros 12 participantes, llegó el turno de la otra mitad del elenco. Julieta Poggio, Martita Fort, Lizy Tagliani, Diego Ramos, Julieta Nair Calvo, Rocío Robles, Pachu Peña, Karina Mazzocco, Hernán Coronel, Sebastián Presta, Pablo Giralt y Grego Rossello se enfrentaron a su primera prueba individual.

Según informó La Nación, los participantes encontraron sobre sus estaciones un gran bloque de hielo que escondía algunos de los ingredientes que debían utilizar para preparar sus platos.

Quiénes tuvieron el mejor comienzo en MasterChef Celebrity

La prueba dejó rápidamente algunos nombres destacados. Sebastián Presta y Karina Mazzocco estuvieron entre los mejores de la noche y consiguieron una buena devolución del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

También consiguieron avanzar a la gala de beneficios Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Pablo Giralt y Hernán Coronel, cantante de Mala Fama.

Mazzocco sorprendió con langostinos salteados acompañados por una ensalada de hinojo, pepino y naranja. El plato recibió elogios por su resolución y por el punto de cocción de los ingredientes.

Poggio también consiguió superar satisfactoriamente su primera prueba con una preparación de langostinos, fideos de arroz, berenjena, pepino y limón.

Diego Ramos y Martita Fort tuvieron problemas con sus platos

No todos lograron convencer al jurado.

Diego Ramos presentó un risotto de chipirones que recibió una dura devolución de Martitegui. El chef señaló problemas con la cocción del arroz, la limpieza del chipirón y el sabor general de la preparación.

También tuvo dificultades Martita Fort, que cocinó arroz con chipirones. El jurado encontró problemas en la cocción y le recomendó prestar mayor atención a las proporciones.

La joven incluso apeló al humor durante la devolución y recordó una de las expresiones más famosas de su padre, Ricardo Fort, ante las reacciones de los chefs.

El fuerte reproche del jurado a Grego Rossello

Otro de los momentos que marcó la gala tuvo como protagonista a Grego Rossello.

Antes de evaluar su preparación, los jurados recordaron que durante la temporada anterior el influencer había participado de las reacciones del programa y había realizado comentarios sobre las devoluciones de los chefs.

Esta vez, estando del otro lado de la mesada, recibió el reproche de Martitegui, quien le marcó que resultaba más sencillo opinar sobre los platos que enfrentarse personalmente a la competencia.

El momento sumó todavía más tensión cuando Betular encontró una espina mientras probaba la preparación.

Pachu Peña tampoco logró convencer al jurado

La primera participación de Pachu Peña también estuvo lejos de resultar sencilla.

El humorista preparó sardinas acompañadas por papas, jengibre y champiñones, pero la devolución señaló que varios componentes parecían incompletos y que le había faltado trabajo a la preparación.

Así, después de presentar oficialmente a sus 24 participantes, MasterChef Celebrity comenzó a establecer las primeras diferencias dentro de la competencia.

Con Wanda Nara nuevamente al frente del programa y Maru Botana incorporada al jurado junto a Betular y Martitegui, las próximas emisiones serán decisivas: los participantes que no consiguieron destacarse deberán atravesar nuevas instancias para evitar convertirse en los primeros eliminados de la temporada.