Daniel Osvaldo sigue internado: el contundente pedido de su expareja en medio de la preocupación por su salud

Mientras Daniel Osvaldo continúa internado por un delicado cuadro de salud, Ana Oertlinger decidió expresarse públicamente ante la cantidad de consultas que comenzó a recibir. La expareja del exfutbolista pidió respeto y explicó por qué no dará detalles sobre el momento que atraviesa la familia.

La salud de Daniel Osvaldo mantiene en alerta a su entorno luego de que el exfutbolista debiera ser internado e intervenido por un derrame pleural asociado a una infección pulmonar.

En medio de la repercusión que tomó el caso, Ana Oertlinger, expareja de Osvaldo, decidió romper el silencio, aunque no para brindar información sobre su evolución sino para realizar un pedido dirigido especialmente a periodistas y productores.

Según publicó PrimiciasYa, Oertlinger contó que comenzó a recibir numerosos llamados y mensajes para consultarle por el estado de salud del exjugador.

El pedido de Ana Oertlinger por la salud de Daniel Osvaldo

A través de sus redes sociales, Oertlinger solicitó que dejen de comunicarse con ella para pedirle información y explicó que no tiene nada que aportar públicamente sobre la internación.

Además, señaló que le resulta incómodo recibir preguntas sobre una situación tan delicada relacionada con la salud de su exmarido y pidió que se respete el momento que atraviesa la familia.

Oertlinger y Osvaldo tuvieron diferencias públicas en el pasado. Sin embargo, ante la situación actual, ella optó por preservar la intimidad y evitar pronunciarse sobre la evolución del exfutbolista.

Cómo sigue la salud de Daniel Osvaldo

Osvaldo fue internado la semana pasada y posteriormente debió ser intervenido luego de que los médicos detectaran un derrame pleural vinculado con un proceso infeccioso.

En las últimas horas, su familia indicó que el exdelantero se encuentra despierto y lúcido, aunque continúa hospitalizado y bajo seguimiento médico.

Además, sus hermanos aclararon públicamente que el problema que provocó la internación no está relacionado con una recaída en las adicciones.

Mientras continúa la atención médica, se aguardan resultados de los estudios realizados durante la intervención, que serán importantes para determinar cómo seguirá el tratamiento y la evolución de Daniel Osvaldo.