Darío Lopilato protagonizó uno de los momentos más divertidos de la última emisión de Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece. En una charla distendida, el actor abrió el álbum de los recuerdos familiares y reveló una situación inesperada que vivió con su hermana, Luisana Lopilato.

Lejos de hablar de la actualidad de la actriz y su matrimonio con Michael Bublé, Darío recordó un episodio del pasado vinculado con la vida sentimental de su hermana.

Darío Lopilato contó cómo descubrió un romance de Luisana

Durante la entrevista, el actor reveló que, en una oportunidad, descubrió que Luisana estaba en pareja con uno de sus amigos.

Lo más insólito de la historia fue que el vínculo no era un secreto para el resto de su familia. Darío era el único que desconocía lo que estaba sucediendo.

La manera en la que reconstruyó aquel episodio y recordó su sorpresa provocó las carcajadas de Mario Pergolini y del público presente en el estudio.

El divertido encuentro de Darío Lopilato con Mario Pergolini

La anécdota familiar no fue la única revelación de la noche. El actor también recordó una situación que compartió con Pergolini durante un Superclásico entre Boca y River en la Bombonera.

Como reconocido hincha de River, Lopilato había recurrido a una gorra y anteojos para evitar ser identificado entre los simpatizantes de Boca. Sin embargo, terminó encontrándose con el conductor en uno de los pasillos del estadio.

Ambos reconstruyeron aquel episodio con humor, en una entrevista que combinó confesiones personales, recuerdos familiares y divertidas historias alejadas de las cámaras.