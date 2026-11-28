El periodismo argentino está de luto por la muerte de Javier Lozano, histórico cronista, productor y editor de TN y El Trece. El reconocido comunicador falleció este sábado 28 de noviembre a los 66 años, tras atravesar una grave enfermedad.

La noticia fue confirmada por Todo Noticias y generó profundas muestras de dolor entre sus compañeros, con quienes compartió casi cuatro décadas de trayectoria profesional.

De qué murió Javier Lozano, el histórico periodista de TN

Según informó el propio canal, Javier Lozano padecía cáncer de riñón, una enfermedad que había deteriorado considerablemente su estado de salud durante los últimos meses.

Fuentes cercanas al periodista confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que atravesaba la enfermedad desde hacía tiempo y que su cuadro se había agravado debido a que no respondía al tratamiento.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada al aire por Santiago do Rego y Paula García, quienes recordaron su compromiso profesional y destacaron sus cualidades humanas.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las características de la enfermedad ni las complicaciones médicas que atravesó en su última etapa.

Quién era Javier Lozano y cómo fue su trayectoria en TN y El Trece

Lozano ingresó al Grupo Artear en junio de 1987 y comenzó su carrera dentro de la empresa con la cobertura de temas judiciales.

Durante los años siguientes fue productor de Telenoche y cronista televisivo. También estuvo a cargo de importantes coberturas políticas desde la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

En junio de 2020, en plena pandemia de coronavirus, dejó los móviles televisivos para asumir la jefatura de edición web de TN, concretando uno de sus grandes objetivos profesionales.

Dolor en TN y El Trece por la muerte de Javier Lozano

La muerte del periodista representa otro duro golpe para los trabajadores de ambas señales, que recientemente también despidieron al meteorólogo Fernando Confessore.

A través de imágenes de archivo y recuerdos de sus numerosas coberturas, sus compañeros homenajearon a Lozano y destacaron su rigurosidad en el manejo de la información, su generosidad y su pasión por el periodismo.

Su fallecimiento deja una profunda tristeza entre quienes compartieron con él casi 40 años de trabajo en los medios de comunicación.