Tylor Chase: de estrella de Nickelodeon a la lucha por su salud en las calles de Riverside

La viralización de una serie de videos en TikTok ha puesto el foco sobre Tylor Chase, el actor que alcanzó la fama juvenil interpretando a Martin Qwerly en la exitosa serie «Ned’s Declassified School Survival Guide» de Nikelodeon.

A los 36 años, las imágenes de Tylor Chase deambulando por las calles de Riverside han generado una profunda conmoción entre sus seguidores, dejando en evidencia un presente que dista mucho de sus años en la pantalla chica.

La difícil situación de Tyler Chase: intervención de las autoridades de Riverside

La policía local ha confirmado tener contacto frecuente con el actor Tyler Chase. Según declaraciones del oficial Ryan Railsback al Daily Mail, Chase ha mantenido una actitud «cordial y cooperativa» en sus interacciones con las fuerzas de seguridad.

Tyler Chase en la actualidad.-

A pesar de que el Equipo de Participación de Seguridad Pública le ofrece recursos y asistencia en refugios de forma semanal, se informó a TMZ que el actor ha rechazado estas opciones hasta el momento. Las autoridades aclararon que Chase no es buscado por ningún delito, situando el caso estrictamente en la esfera de la asistencia social.

El pedido de la madre de Tyler Chase: «Necesita atención médica, no dinero»

La familia de Tylor Chase ha aportado una perspectiva crucial sobre su situación. Su madre reveló que el actor lucha contra un trastorno bipolar desde hace años y que la falta de un tratamiento profesional constante ha derivado en su inestabilidad actual.

Ante la aparición de campañas de recaudación en plataformas como GoFundMe, su progenitora solicitó el cierre de las mismas con un mensaje contundente: «El dinero no le serviría de nada«. Según explicó, la prioridad de Chase debe ser la atención médica especializada, ya que su condición le impide administrar recursos económicos o mantener pertenencias básicas como teléfonos celulares.

La versión de Tylor Chase y sus planes en Georgia

En una entrevista reciente con el Daily Mail, el propio Chase buscó desmitificar la percepción de indigencia absoluta. «No soy una persona sin hogar activa en este momento«, afirmó el actor, asegurando que cuenta con el apoyo de amigos y familiares en la zona.

Chase describió su situación actual como un «privilegio» derivado de la caridad y la gracia familiar, y adelantó que tiene planes de trasladarse a Georgia para vivir con su padre. Su objetivo sería ingresar a un programa de asistencia para la vivienda en dicho estado para estabilizar su situación habitacional.

Una mano tendida desde Hollywood: el ofrecimiento de Shaun Weiss para Tylor Chase

La historia de Chase ha resonado en colegas que han atravesado caminos similares. Shaun Weiss, actor de «The Mighty Ducks» conocido por su propia lucha y recuperación de las adicciones, se ha ofrecido públicamente para ayudarlo.

En un video difundido este 22 de diciembre, Weiss aseguró haber gestionado una vacante en un centro de desintoxicación y un tratamiento a largo plazo para Chase. El objetivo de este movimiento solidario es localizar al actor para que pueda recibir asistencia profesional antes de que finalicen las festividades.