Previo a su show en la Fiesta de la Manzana 2026, Emanero visitó el maravilloso Valle de la Luna Rojo en Roca

Antes de subir al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026, Emanero decidió conocer de cerca los paisajes que rodean a General Roca.

Al llegar a la ciudad, el artista interactuó con sus seguidores en redes sociales preguntando por lugares imperdibles para visitar, y la respuesta no tardó en llegar.

Una selfie, publicada en sus redes, en el imponente Valle de la Luna Rojo, en el Área Protegida Paso Córdoba, confirmó que el músico no quiso perderse el contraste entre las bardas y el río.

Además, manifestó su deseo de «ir al río» y «probar la sidra». Algo que finalmente logró cumplir y se mostró disfrutando de la bebida emblema del Alto Valle con la barda de fondo.

En diálogo exclusivo con Diario RÍO NEGRO, el cantante se mostró entusiasmado por su debut en el festival: “Siempre me han hablado de la Fiesta de la Manzana como un festival súper importante”.

Además, anticipó un show pensado “para bailar, para pasar un buen momento y para estar en familia”.

Sábado de ritmo y el esperado sorteo del auto: la grilla que integran Emanero y Damas Gratis

La presencia de Emanero es solo uno de los platos fuertes de este sábado 21, que promete ser la noche más bailable de la edición. La actividad en el escenario principal comenzará con la cumbia colombiana de Álamo Plateado, para luego dar paso a uno de los momentos de mayor tensión y alegría: el Concurso del Peso de la Manzana, donde los participantes competirán por un auto 0 km.

La grilla del Escenario Mayor continúa con:

Piel de León: Con lo mejor de la cumbia santafesina.

Con lo mejor de la cumbia santafesina. Emanero: El toque urbano y pop de la noche.

El toque urbano y pop de la noche. Damas Gratis: El cierre histórico a cargo de Pablo Lescano.

Mientras tanto, el Escenario Regional ofrecerá una propuesta ecléctica que incluye desde la danza del IUPA con Simbiosis en Movimiento y el tango de Tango Austral, hasta el malambo de Tralihue y el folklore de Linaje y Peñeros. El cierre de este espacio estará a cargo de Disfruto, a puro cuarteto.