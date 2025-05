Laurita Fernández y los rumores de romance con su asistente: él lo negó y aclaró su relación laboral

Hace días que corre un rumor que involucra a Laurita Fernández con el asistente de su programa, Emiliano Toper, cuando la bailarina se encuentra en pareja con Claudio “El Peluca” Brusca, productor del mismo ciclo.

El asistente de Laurita Fernández negó ser el tercero en discordia

En este sentido, el joven negó su rol como “tercero en discordia” y sostuvo que sólo conoce a la conductora a partir del ámbito laboral: “Es la novia de mi compañero de trabajo. No me gusta que se digan mentiras”.

“Será alguien en contra mía y no creo porque tengo buena onda con todos. Será algo en contra de la producción o del programa que le está yendo bien. Me enteré ayer, cuando volvía a mi casa en el colectivo. Me fui de viaje a Mendoza por nueve días, que El Pelu sabía, le dije un día antes. Ayer vine a grabar”, explicó Toper.

“Hablé con ambos y la mejor. Nos cagamos un poco de risa. Obviamente que es un tema sensible que no están buenas las cosas que dijeron. Pero, con la tranquilidad de que todo eso es mentira, no queda otra que reírse”, concluyó.